Golob vladi predlagal novo ekipo državnih sekretarjev

Premier Robert Golob je po seznanitvi DZ z odstopom ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana zatrdil, da zdravstvena reforma ostaja ključna prioriteta vlade. Vodenje resorja je začasno prevzel sam. Vlada je na njegov predlog dopisno imenovala novo ekipo državnih sekretarjev, in sicer Valentino Prevolnik Rupel, Marjana Pintarja in Azro Herceg.

»Prenova sistema je nujna, ker vse izkušnje zadnjega leta kažejo, da je treba okrepiti javno zdravstveno mrežo s posebnim poudarkom na javnih zdravstvenih zavodih,« je v izjavi medijem ob robu izredne seje DZ dejal predsednik vlade, ki bo začasno opravljal tudi funkcijo ministra za zdravje. Zatrdil je, da bodo tudi vsi ukrepi šli v to smer, hkrati pa računa, da bodo v naslednjih mesecih naredili enega ali več pomembnih korakov naprej v zdravstveni reformi in našli človeka, ki bo prevzel vodenje zdravstvenega resorja.

Začasno ga bo torej vodil sam, v ožjo ekipo pa je ob dosedanji državni sekretarki Herceg predlagal še raziskovalko na ljubljanskem inštitutu za ekonomska raziskovanja Prevolnik Rupel in direktorja združenja zdravstvenih zavodov Pintarja.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklepe o razrešitvi državnih sekretarjev na ministrstvu za zdravje Tadeja Ostrca, Tjaše Vidic in Azre Herceg. Obenem so bili s sklepi imenovani novi državni sekretarji, so sporočili po seji vlade.

»Prepričan sem, da bo delo teklo nemoteno, oba že imata izkušnje iz zdravstvenega sistema in izkušnje z delom v strateškem svetu, zato verjamem, da bodo stvari stekle mogoče celo hitreje, kot so do sedaj in da prenova sistema ne bo zastala,« je ob predstavitvi ekipe, ki bo v naslednjih mesecih zagrizla v zdravstveno reformo, dejal Golob.

O tem, ali izbira državnih sekretarjev kaže na to, da novi minister za zdravje s polnim mandatom ne bo zdravnik, pa je premier dejal, da je bolj kot to pomembno, da bo novi minister postal sestavni del že obstoječe ekipe, na mizo pa bo dobil že razdelan koncept reforme. »Ne bomo čakali tri mesece, potem pa še tri mesece ministra, ki bo poskušal priti s svojim konceptom. Koncept bomo poskušali izpeljati v tem času in od bodočega ministra pričakujemo predvsem, da bo ta koncept učinkovito izpeljal,« je še sklenil Golob. Ob tem je zatrdil, da je tak načrt usklajen z vsemi deležniki, tudi s strateškim svetom za zdravje. In je po njegovi oceni tudi najbolj ustrezen.