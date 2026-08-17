Gonja je bila za profesorja prehuda, našli so ga mrtvega

Nekdanjega profesorja na univerzi v Cambridgeu Jasona Ardaya so v petek popoldne v Batterseaju v južnem Londonu našli mrtvega. Arday je prejšnji teden odstopil s položaja profesorja sociologije vzgoje in izobraževanja po obsežnem poročanju medijev o obtožbah o plagiatorstvu in nedoslednostih v izjavah o njegovi karieri in dosežkih. Njegova družina je v izjavi zapisala, da so »šokirani zaradi izgube čudovitega očeta, partnerja, brata, strica in sina«. Dodali so: »Kampanja dezinformacij je bila zanj preveliko breme; bil je dobrosrčen človek, ki je v vsakem vedno želel videti najboljše.« Tiskovni predstavnik univerze je dejal: »Naša podpora profesorju se je nadaljevala kljub intenzivnemu javnemu in medijskemu pritisku ter po njegovem odstopu. V teh težkih časih smo z Jasonovo družino in ...