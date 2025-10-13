  • Delo mediji d.o.o.
    Google jih je dobil po prstih

    Tri milijarde evrov težka globa za nečedne spletne oglaševalske prakse.
    Prvi neposredni ukrepi verjetno ne bodo predstavljali hujšega udarca za Googlov celotni oglaševalski imperij, saj ta vključuje oglase v najbolj priljubljenem spletnem iskalniku na svetu in na spletišču youtube (ki ga ta primer ne zadeva). FOTO: Carlos Barria/Reuters
    Prvi neposredni ukrepi verjetno ne bodo predstavljali hujšega udarca za Googlov celotni oglaševalski imperij, saj ta vključuje oglase v najbolj priljubljenem spletnem iskalniku na svetu in na spletišču youtube (ki ga ta primer ne zadeva). FOTO: Carlos Barria/Reuters
    Miran Varga
    13. 10. 2025 | 05:00
    8:18
    September se za spletnega giganta Google ni začel obetavno. Evropska komisija (EK) je podjetju naložila globo v višini 2,95 milijarde evrov zaradi kršitve protimonopolnih pravil EU. Komisija je ugotovila, da je Google zlorabil svoj prevladujoči položaj, saj je izkrivljal konkurenco na področju spletne oglaševalske tehnologije (t. i. AdTech). Po mnenju EK je to ravnanje škodovalo skorajda vsem – spletnim založnikom, konkurenčnim ponudnikom oglaševalske tehnologije, oglaševalcem in potrošnikom.

    Preiskava evropske komisije, ki je trajala od junija 2021, je ugotovila, da ima Google prevladujoč položaj na dveh trgih: na trgu oglaševalskih strežnikov za založnike, predvsem prek svoje storitve DFP (DoubleClick For Publishers), in na trgu programskih orodij za nakup oglasov za odprti splet prek storitev google ads in DV360. Zlorabe, ki jih je EK ugotovila, so se dogajale med letoma 2014 in 2025, strokovnjake in pravnike pa je zmotilo dajanje prednosti Googlovemu lastnemu oglaševalskemu sistemu AdX. DFP, na trgu prevladujoči oglaševalski strežnik za založnike, je dajal prednost AdX v procesu izbire oglasov, na primer tako, da je AdX vnaprej obvestil o vrednosti najboljše ponudbe konkurenta, ki jo je moral preseči. Sporna je bila tudi uporaba orodij za zakup spletnega oglasnega prostora. Googlova orodja za nakup oglasov (google ads in DV360) so ponudbe vlagala predvsem na AdX, pogosto pa so se izogibala konkurenčnim oglaševalskim borzam, zaradi česar je AdX postal najbolj privlačna možnost. Omenjena dejanja so AdX namerno dajala konkurenčno prednost in so morda izključila konkurenčne oglaševalske borze, s čimer so okrepila osrednjo vlogo Googla in njegovo sposobnost zaračunavanja visokih provizij.

    »Globa, ki jo je evropska komisija naložila Googlu, ne predstavlja zgolj pravnega ukrepa, temveč prelomnico v razvoju bolj uravnoteženega medijskega ekosistema. Dolga leta je Googlov ekosistem narekoval pravila digitalnih dražb v programatičnem oglaševanju, kar je omejevalo konkurenčnost drugih ponudnikov, zmanjševalo prihodke založnikov in oglaševalcem omejilo izbiro. Odločitev EK tako odpira prostor za bolj pregledno, pošteno in konkurenčno okolje, kjer bodo založniki pridobili večjo pogajalsko moč, oglaševalci pa jasnejši vpogled v donosnost svojih naložb. Regulacija v tem primeru ne zavira razvoja, temveč ustvarja pogoje za zdravo tekmovanje in dolgoročno stabilnost trga,« je situacijo komentiral Simon Struna, vodja programatičnega oglaševanja v podjetju iProm.

    Kaj sledi?

    Odločitev EK so dolgo pričakovali predvsem predstavniki medijev in oglaševalci iz držav članic EU, ki Googlovo tehnologijo adtech vidijo kot ključni dejavnik pri zmanjševanju avtonomije evropskih podjetij in omejevanju svobodnih medijev, ki so temelj demokracije. Evropska komisija je posledično Googlu naložila, naj takoj preneha uporabljati prakse dajanja prednosti lastnim storitvam in izvede ukrepe za odpravo notranjih navzkrižij interesov v verigi dobave oglaševalskih tehnologij. Google ima 60 dni časa, da EK obvesti o predlaganih ukrepih v odgovor na odločbo. Komisija je v svojem predhodnem mnenju tudi navedla, da bi lahko le odprodaja dela Googlovih storitev odpravila notranja navzkrižja, vendar bo najprej ocenila Googlove predloge, preden bo naložila strukturne ukrepe.

    »Evropska komisija poskuša vplivati na večjo decentralizacijo medijev in z regulacijo omejuje moč medijskih monopolov. S tem se ustvarja prostor, kjer lahko neodvisne evropske in regionalne tehnološke rešitve postanejo resna alternativa globalnim tehnološkim platformam. Neodvisni ponudniki in programatične tržnice imajo zdaj možnost, da izkoristijo svoje prednosti in pokažejo svojo vrednost. To bo povečalo raznolikost, spodbudilo inovacije in omogočilo oblikovanje bolj odprtega medijskega ekosistema, ki temelji na preglednosti in zaupanju. Za evropski trg je to redka priložnost, da razvije lasten, od velikih tehnoloških platform neodvisen model programatičnega oglaševanja, ki bo dolgoročno konkurenčen in manj odvisen od enega samega globalnega ponudnika,« meni sogovornik.

    Ranjeni oglaševalski imperij

    Prvi neposredni ukrepi verjetno ne bodo predstavljali hujšega udarca za Googlov celotni oglaševalski imperij, saj ta vključuje oglase v najbolj priljubljenem spletnem iskalniku na svetu in na spletišču youtube (ki ga ta primer ne zadeva). Google bo torej še naprej ustvarjal ogromne prihodke – oglasi vseh vrst in oblik namreč predstavljajo več kot tri četrtine vseh prihodkov podjetja. Večje kratkoročno tveganje za Google je strateška negotovost: evropska komisija je jasno navedla, da bo, če bodo Googlove predlagane rešitve nezadostne, sprejela strožje ukrepe – omenja se celo nalog za razkosanje podjetja. V prihodnjih mesecih bo tako Google poskušal regulatorje prepričati, da lahko reši navzkrižje interesov brez prisilne razdelitve.

    Če se bo Google izognil razkosanju s predlaganjem robustnih ukrepov za spremembo ravnanja, bo še vedno soočen s stalnimi obveznostmi glede skladnosti. Google bi lahko bil pod strogim nadzorom skrbnika EU, ki bi zagotovil, da resnično obravnava konkurenčne oglaševalske borze pošteno, ustrezno deli podatke in ne najde/uvede novih načinov za dajanje prednosti samemu sebi. Takšen nadzor bi lahko trajal več let in bi oteževal poslovne odločitve Googla. Podjetje bi morda moralo redno poročati regulatorjem o tem, kako preprečuje konflikte interesov. Takšen nadzor lahko upočasni uvedbo novih storitev ali spremembe obstoječih (zaradi strahu pred sprožitvijo protimonopolnih postopkov) in odpre vrata konkurentom. To bi nemara bilo dobrodošlo, saj trenutni Googlov delež v oglaševalskih strežnikih založnikov dosega okoli 90 odstotkov, kar v praksi predstavlja popoln monopol. Če bodo založniki iskali alternative, lahko konkurenti, kot so AppNexus/Xandr, Index Exchange ali nove evropske oglaševalske borze pridobijo nov zagon za delovanje v bolj poštenem okolju.

    »Za založnike in oglaševalce je zdaj ključno, da zmanjšajo odvisnost od Googlovega ekosistema in začnejo graditi lastne temelje podatkovne in tehnološke suverenosti. V iPromu zato svetujemo vlaganje v sistematično upravljanje prvoosebnih podatkov, testiranje alternativnih platform, za najbolj ambiciozna podjetja pa zgraditev lastnih medijskih mrež. Lastna tehnologija namreč omogoča postavljanje jasnih meril sodelovanja in zagotavlja večji, bolj pregleden nadzor nad občinstvom in boljšo učinkovitost kampanj. Tisti, ki bodo pravočasno prepoznali priložnost in investirali v lastne podatkovno-tehnološke vire, bodo še naprej krepili trajno konkurenčno prednost. Oglaševalce že vrsto let podpiramo na poti k večji neodvisnosti od globalnih platform ter k prehodu od tretjeosebnih na prvoosebne podatke. Verjamem, da je sankcija EU močna spodbuda za celoten evropski medijski prostor in ponuja priložnost, da s svojimi rešitvami postavljamo standarde, ki krepijo transparentnost, zaupanje in dolgoročno vrednost za vse deležnike digitalnega medijskega ekosistema,« je sklenil Struna.

    Agresivno na druga področja

    Stroka že ugiba, da bi visoka globa in sprememba načina delovanja oglaševalskih rešitev Google poslali v smer iskanja dodatnih prihodkov na drugih področjih. Velik del izgubljenih prihodkov z »odprtega spleta« bi lahko spletni velikan nadomestil z osredotočanjem na druge lastne ekosisteme, kot so iskalnik google search, youtube ter google zemljevidi, kjer še ohranja skoraj popoln nadzor. Morebiti bi lahko odločneje nastopil na novih področjih, kot so povezana televizija ali oglaševanje v maloprodaji, na katera ta sodba ne vpliva neposredno.

