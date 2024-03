Gozdni cesti v dolini Kot in Krma zaprti še nekaj mesecev

Gozdni cesti v dolini Kot in Krma, ki sta zaprti že vse od lanskega poletja, ostajata zaprti za ves promet še nekaj mesecev. Na območju obeh cest namreč še vedno potekata posek in spravilo lesa, opozarjajo na Planinski zvezi Slovenije. Cesto v Kot naj bi predvidoma odprli junija, cesto v Krmo pa avgusta.

Cesti v dolini Kot in Krma, ki sta priljubljeni izhodiščni točki za planinske pohode in vzpone na vrhove v Julijskih Alpah, so za ves promet zaprli julija lani, ko je zaradi hudih neurij prišlo do številnih vetrolomov in podrtih dreves. Dostop z vozili prav tako ni možen do Kovinarske koče v Krmi.

Te dni na območju obeh cest še vedno potekata posek in spravilo lesa. Kot je na svojih spletnih straneh objavila Občina Kranjska Gora, od vetroloma julija lani dela na cesti v dolino Krma potekajo intenzivno. Počistiti morajo le še najzahtevnejše terene, predvidoma gre za 15.000 kubičnih metrov lesa. Zaradi zagotavljanja varnosti bo cesta v dolino Krma ostala zaprta predvidoma do 1. avgusta.

Do tega datuma ostaja zaradi nezmožnosti oskrbovanja zaprta tudi Kovinarska koča v Krmi.

Na cesti v dolino Kot je medtem glavnina del, ki so vezana na spravilo lesa po vetrolomu, že zaključenih. Vendar pa je cesta na več odsekih slaba oziroma poškodovana, opozarjajo na občini. Predvidevajo, da jo bodo popravili in odprli do 1. junija ter tako planincem omogočili dostop do visokogorja.

Po podatkih Planinske zveze Slovenije je planinska pot, ki vodi v dolino Kot in naprej proti Rjavini in Triglavu, odprta in normalno prehodna. Dom Valentina Staniča pod Triglavom bodo predvidoma odprli 27. junija.