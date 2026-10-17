Graditi le to, kar ne prizadene nikogar drugega

Kompleks Emonika, ki se gradi v Ljubljani, v neposredni navezavi na novo železniško postajo, je z 180.000 m2 v medijih predstavljen kot največji zasebni nepremičninski projekt v državi. Imel bo dva hotela, tri stanovanjske objekte, sodoben trgovski center in poslovne prostore. Vendar je predsednik združenja hotelirjev že pred leti ugotavljal, da je v Ljubljani hotelov preveč. Glede količine trgovskih površin na prebivalca smo v vrhu Evrope, gradnja trgovskega centra v kompleksu športnega parka Stožice je bila ustavljena že pred 15 leti, nadzemne etaže Maximarketa so prazne. In očitno tudi poslovnih prostorov ne potrebujemo, saj se upravna stavba, v kateri je nekoč poslovala časopisna hiša Delo, prenavlja v manjša stanovanja. Skratka, največji zasebni nepremičninski projekt v državi ni ...