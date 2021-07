Grenki sadeži iger

Jesse Owens: Po štirih zlatih iz Berlina so me vsi trepljali po ramenih, toda službe mi ni ponudil nihče.

Terre Thaemlitz: Olimpijske igre so postale sinonim za ekonomsko izkoriščanje, deložacije ljudi in prazne, propadajoče stadione.

Denar je že dolgo glavni igralec na športnih terenih. Pomembnejši je od športnikov in tudi zdravja prebivalcev dežele, ki gosti igre. FOTO: Edgar Su/Reuters

Deseti oktober 1964, ko so se v Tokiu začele olimpijske igre, prve na azijskih tleh, je bil prelomen tudi za moje otroštvo. Tistega dne smo namreč kupili prvi televizor. Za tiste čase nadvse drago škatlo, izdelano v tovarni Ei v Nišu, ki nam je Japonsko kot po nekakšnem čudežu pripeljala naravnost v naš dom v Vipavo. Sprejem takrat ni bil ravno najboljši, toda kljub temu smo v črno-belo, včasih malce megleno sliko iz Tokia strmeli kot začarani. Še zdaj se spomnim vitkega atleta Jošinorija Sakaja, rojenega točno na dan, ko je Hirošimo uničila atomska bomba, kako ponosno je prižgal olimpijski ogenj. Ta simbol miru in ekonomskega preporoda države, ki se je devetnajst let po drugi svetovni vojni že dokaj trdno spet postavila na noge.Toda še bolj kot Jošinori Sakaj nas je seveda navdušil telovadec Miro Cerar. S svojo mirno eleganco in zlatim odličjem na konju z ročaji. Ob igranju himne Hej, Slovani je njegovo zmago tedaj bučno pozdravil ves naš blok. Otroci morda še bolj kot odrasli. In nič manj navdušeni nismo seveda bili nad hitrim blejskim osmercem, ki je olimpijsko tekmo končal na imenitnem četrtem mestu. Joj, kako smo pogumnim veslačem takrat privoščili olimpijsko kolajno, ki jim je za las ušla iz rok!Danes so v Tokiu spet olimpijske igre. Drugačne od vseh prejšnjih. Zaradi covida-19 je japonska vlada razglasila izredno stanje. Virus je spraznil tribune. Olimpijske igre brez gledalcev? Tekme v pogrebni tišini? To se doslej še ni zgodilo. Tudi zaradi tega velik del japonske javnosti, več kot 80 odstotkov, nasprotuje igram. Proti njim je celo dnevnik Asahi Šimbun, sicer uradni partner organizacijskega odbora. V Tokiu so nastala močna gibanja proti, kot sta Hangorin No Kai in Okotova Link denimo. Toda iger to ni ustavilo.Razlogov za to je kajpak veliko. Najprej je tu notranja politika. Premiera Jošihideja Sugo jeseni čakajo parlamentarne volitve. Polom z igrami bi zanj pomenil tudi zaton v politiki. In potem so tu seveda še kapital in interesi korporacij. Mednarodni olimpijski komite (Mok) bi z odpovedjo iger izgubil kakšne štiri milijarde dolarjev, ki jih dobi v glavnem s prodajo pravic za televizijske prenose. Ameriška NBC bi bila ob 1,2 milijarde dolarjev, ki si jih je že zagotovila s prodajo oglasnega prostora. Pokrovitelji bi vrgli stran stotine milijonov, ki bi jih zagotovo zahtevali nazaj. In z odpovedjo iger bi šlo v nič tudi več kot 30 milijard dolarjev, kolikor Japonsko stane ta olimpijski spektakel. Začetni stroški so z dobrih sedem milijard poskočili skoraj za štirikrat, kakšne tri dodatne milijarde pa je vzela še enoletna zamuda. Zaradi vsega tega iger preprosto ni bilo mogoče odpovedati. Denar je pač že dolgo glavni igralec na športnih terenih. Pomembnejši je od športnikov in tudi zdravja prebivalcev dežele, ki gosti igre.Olimpijske igre so se od Aten 1896 sem dramatično spremenile. Žlahtne Coubertinove ideje o miru in prijateljstvu je bilo pravzaprav konec tisti hip, ko sta se v udobna sedeža berlinskega olimpijskega stadiona leta 1936 posedla Adolf Hitler in Hermann Göring in smehljaje pozdravljala mimohod športnikov. V olimpijskih listinah so še vedno čudoviti stavki o demokraciji in človekovih pravicah, ki pa so v realnosti že zdavnaj odrinjeni na rob. Kitajska leta in leta surovo zatira Ujgure in Tibetance, uničila je demokratično opozicijo v Hongkongu, a bo kljub temu že čez pol leta gostila zimske olimpijske igre. Narobe svet. Igre v Sočiju 2014 so bile nekakšen poklon avtoritarnemu Vladimirju Putinu. Zdaj bo (že drugi) olimpijski spektakel dobil še Xi Jinping.Doslej se še ni zgodilo, da bi ta športni veledogodek zahtevale ljudske množice, ki bi se zbirale na trgih in kričale: »Hočemo olimpijske igre!« V njihovem imenu – ne da bi koga kaj vprašale – to praviloma vedno počnejo predvsem politika in ekonomske elite. Igre so namreč postale gigantski posel za Mok, pokrovitelje, nepremičninske agente in kajpak korumpirane politike. In najkrajšo pri tem vedno potegnejo najrevnejši sloji prebivalstva. Mednarodni center za stanovanjske pravice in deložacije s sedežem v Švici opozarja, da je bilo zaradi šestih poletnih iger (od Seula 1988 do Pekinga 2008) na silo izseljenih več kot dva milijona ljudi, ki praviloma nikoli niso dobili nadomestnih stanovanj. Dober milijon (so)državljanov je zaradi pekinških iger izselila kitajska vlada. A prisilne olimpijske deložacije so se seveda dogajale tudi potem. V Riu de Janeiru je brez strehe nad glavo denimo ostalo več kot 100.000 ljudi. Nekaj tisoč ljudi so zaradi iger leta 2012 izselili celo v Londonu.Olimpijske igre so že od ponovnega rojstva v Atenah polne (lažnivih) mitov. Na najbolj trhlih nogah je kajpak tisti, da igre mestom gostiteljem prinašajo velike profite. To seveda ni res. Raziskovalci z univerze v Oxfordu so v analizi vseh olimpijskih iger od leta 1960 (Rim) do leta 2020 (Tokio) to jasno dokazali. V povprečju je bil prvotni proračun povsod presežen za 172 odstotkov. V Tokiu so se igre denimo podražile kar za štirikrat. Mastne profite pri tem vleče zgolj Mok. Grčija je leta 2004 (tudi) zaradi iger utonila v dolgovih, Mok pa je z Atenami zaslužil zavidljivih 1,2 milijarde dolarjev.Prekrasni olimpijski objekti v Atenah, ki sem si jih ogledal desetletje po igrah, žalostno propadajo. Prerašča jih plevel. Olimpijski park spominja na mesto duhov in zarjavele jeklene konstrukcije tožeče škripajo v toplem južnem vetru. To se dogaja tudi v drugih mestih. Olimpijski objekti v Sočiju, Pjongčangu, Riu de Janeiru žalostno samevajo. V Lillehammerju je po igrah bankrotiralo 40 odstotkov hotelov. In nekateri organizatorji celo prikrivajo stroške. V japonskem Naganu, ki je leta 1998 gostil zimske olimpijske igre, so del finančne dokumentacije celo namerno uničili (Jordan in Sullivan 1999), tako da nikoli ne bo znano, koliko so te igre v resnici stale.Prav zaradi strahotnih stroškov in izgub zdaj skorajda ni več kandidatov za olimpijske igre, ki jih je bilo včasih tudi po ducat in več. Prava drama se je dogajala pri iskanju prizorišča za zimske olimpijske igre 2022. Kot daleč najresnejši kandidat je sicer dolgo veljal Oslo. Toda ko so norveški mediji razkrili kar sedem tisoč strani dolgo pismo Moka norveškim organizatorjem (ki naj bi seveda ostalo tajno), je bilo ideje o še enih igrah na norveških tleh v hipu konec. Storting (parlament) je namreč odločno zavrnil zahteve Moka. Na koncu sta v igri ostala le kazahstanski Almaty in kitajski Peking. Izbrati je bilo torej treba med dvema diktaturama …Pismo Mednarodnega olimpijskega komiteja Norvežanom je bilo v resnici sramota brez primere. In dokaz, da Mok že dolgo živi v svojem svetu, daleč od realnosti. V pismu so bila denimo celo navodila, kakšna naj bo temperatura v hotelskih sobah za člane Moka in kaj vse mora biti v tamkajšnjih barih. Vsa olimpijska nomenklatura bi morala dobiti nove pametne telefone s plačano norveško naročnino, pa kajpak avtomobile in posebne vozne pasove v mestu. Mok se je obnašal, kot da igre znova organizira Vladimir Putin in ne kolikor toliko še demokratična in transparentna Norveška …Dejstvo je, da olimpijske igre, ki mikajo v glavnem samo še diktature in najbogatejše države, kjer pa je demokracije ravno tako vedno manj, ob takšnih stroških ne bodo preživele. Zagotovo ne brez temeljitih posegov vanje. A najprej bi bilo seveda treba odločno prevetriti Mednarodni olimpijski komite, ta elitni klub, ki se utaplja v profitih. In tudi v korupciji. Najdražje ure denimo vselej nosijo člani Moka iz najrevnejših držav … Predvsem pa bo igre treba vrniti športnikom, njihovim ambicijam in željam, tudi za ceno manj razkošnih objektov, ter z iger umakniti politiko in kapital. Škoda bi namreč bilo, če bi olimpijske igre morale umreti zgolj zato, ker je za ekonomske in finančne elite denar pomembnejši od športnih predstav in usod športnikov, ki jim je ta praznik tudi namenjen. In brez katerih iger sploh ne bi bilo.