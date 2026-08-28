Grožnje za oznako narejeno v Švici

Ko je ameriški pred­sed­nik Donald Trump lani uvedel kazenske carine proti Švici, je bila prva reakcija Nabila Francisa šok. »To je bil opozorilni znak,« pravi Francis, izvršni direktor podjetja Felco, znanega po visokokakovostnem vrt­nem orodju. »Ko so Švico obravnavali drugače kot EU, smo spoznali, da se svet spreminja.« Felco že več generacij v svoji tovarni med zelenimi griči frankofonskega kantona Neuchâtel izdeluje škarje za obrezovanje z značilnimi rdečimi ročaji. Približno 95 odstotkov proizvodnje izvozijo v več kot 120 držav, med strankami tega družinskega podjetja sta tudi britanski kralj Karel III. in nekdan­ja ameriška prva dama Michelle Obama. Nenadoma pa se je podjetje soočilo z 39-odstotno carino za pošiljke na svoj največji trg, medtem ko je za tekmece s sedežem v EU ...