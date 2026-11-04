Kaj se je zgodilo v Teksasu? Trump izgubil zaveznika (VIDEO)

Na ameriških vmesnih volitvah niso odločali le o sestavi kongresa, temveč tudi o vodstvu 36 zveznih držav. Guvernerji imajo pomembna pooblastila pri sprejemanju zakonodaje, oblikovanju državnih proračunov in delovanju javne uprave. Demokrati so republikancem odvzeli najmanj štiri guvernerske položaje, med drugim v državah, ki so imele v zadnjih letih pomembno vlogo v ameriški politiki.

Največ pozornosti je pritegnil Teksas, kjer je demokratka Gina Hinojosa premagala dolgoletnega republikanskega guvernerja Grega Abbotta. V Georgii je slavila Keisha Lance Bottoms, pomembni zmagi pa sta demokrata dosegla tudi v Ohiu in Iowi. Predvolilne ankete so večinoma pravilno nakazovale smer rezultatov, vendar je bila razlika med kandidatoma v nekaterih državah precej večja od pričakovane. Drugod, denimo na Floridi, so republikanci ohranili guvernerski položaj.

Kaj ti rezultati pomenijo za politično razmerje moči v ZDA? Zakaj je zmaga na guvernerskih volitvah pomembna tudi za prihodnje predsedniške volitve in kako natančno so raziskave javnega mnenja ocenile podporo posameznim kandidatom? V videu predstavljamo ključne guvernerske tekme, primerjamo ankete z rezultati in pojasnjujemo njihove politične posledice.