Hanif Kureishi po srčnem infarktu hospitaliziran v Rimu

Britanski pisatelj Hanif Kureishi je bil hospitaliziran po srčnem infarktu, ki ga je doživel med pripravami na praznovanje novega leta. 68-letni avtor knjig Moja lepa pralnica in Buda iz predmestja je na intenzivni negi v bolnišnici v Rimu. Srčni infarkt naj bi doživel v petek, kmalu po prihodu na rimsko letališče Fiumicino.

Njegovo stanje je resno, vendar stabilno, so za italijansko tiskovno agencijo Ansa pojasnili zdravniški viri.

Kureishi, ki se je rodil leta 1954 v Bromleyju pri Londonu, je sicer znan britanski dramatik, scenarist, filmski ustvarjalec in pisatelj južnoazijskega in angleškega rodu. Časopis The Times je leta 2008 Kureishija uvrstil na seznam 50 največjih britanskih pisateljev po letu 1945.