Hekerji so ponoči segreli zamrzovalnike: v trgovinah do 50 stopinj (VIDEO)

V noči na 2. november so se hladilni sistemi v supermarketih v več evropskih državah spremenili v tarčo kibernetskega napada. Temperature v nekaterih zamrzovalnikih naj bi narasle celo na 50 stopinj Celzija, trgovci pa so morali zavreči del zalog. Po poročilih so bili prizadeti obrati v najmanj devetih državah, med njimi na Švedskem, v Belgiji, na Nizozemskem in Irskem. investing.com

Napadom je skupno to, da so napadalci posegli v sisteme, ki na daljavo upravljajo hlajenje. Ti krmilniki spremljajo temperaturo, kompresorje in odtaljevanje. Če je njihov upravljavski vmesnik izpostavljen internetu, lahko pomeni dodatno tveganje. Vendar še ni potrjeno, kako so napadalci vdrli v sisteme in ali so uporabili ranljivost, ki so jo varnostni raziskovalci našli v nekaterih Danfossovih krmilnikih.

Podoben val napadov je oktobra prizadel tudi francoske trgovine. Raziskovalci so pri nekaterih napravah odkrili ranljivosti, Danfoss pa je za prizadete krmilnike izdal varnostne posodobitve in priporočil, naj upravljavski vmesniki ne bodo neposredno dostopni prek interneta. Kdo stoji za napadi in ali so povezani, za zdaj ni znano.

Primer kaže, da lahko vdor v sistem, ki je videti kot običajna tehnična oprema, povzroči zelo konkretno škodo: uničeno hrano, moteno poslovanje in izgube za trgovce.