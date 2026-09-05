Hiša pod Rašico in vrt, ki vstopa v dnevno sobo

»To je bila nežna in zadržana prenova, pri kateri nismo poskušali biti zgolj radikalni. Imeli smo lepo nalogo: za naročnike so bili pomembni zunanji prostori, narava in veliko svetlobe. Poleg tega je arhitekt naselja Jože Nemec te vrstne hiše zasnoval zelo premišljeno,« je pripoved o prenovi ene od teh hiš začela arhitektka Klara Bohinc iz biroja a2o2. Naselje vrstnih hiš na obrobju Ljubljane, ki ga je sredi sedemdesetih let zasnoval arhitekt iz domžalskega Biroja 71, je pod Rašico, v neposredni bližini gozda in bajerja. Hiša, ki so jo dobili v prenovo, je zadnja v nizu in tako s treh strani obdana z velikim vrtom. Že prvotno je bila razgibano zasnovana, je ocenila sogovornica; prostori se po etažah zamikajo, s tem pa se ustvarjajo zanimive ločnice med njimi. Hiša je prej imela dvignjeno ...