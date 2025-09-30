Hojs: »Hišna preiskava zaradi suma sodelovanja s kavaškim klanom«; oglasil se je Janša

Bivši notranji minister v Janševi vladi in vodja ljubljanskega mestnega odbora stranke SDS, Aleš Hojs, je torkovo jutro začel na prav poseben način. Tako je navsezgodaj na omrežju X objavil: »Ura 6.06 …. Policija na mojem domu ….hišna preiskava …. Volitve so blizu«.

Aleš Hojs je dvakratni slovenski minister. V 10. vladi Republike Slovenije je kot član Nove Slovenije vodil resor za obrambo, v 14. vladi Republike Slovenije je kot član Slovenske demokratske stranke opravljal funkcijo ministra za notranje zadeve.

»Posebni oddelek SDT izvaja hišne preiskave«, poslanec Reberšek pa: »Svoboda deluje pod geslom: “Pridemo tudi na dom.”«

Kaj se dogaja, preverjamo na policiji in specializiranem državnem tožilstvu (SDT). Obrnili smo se tudi na stranko SDS. Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete nam je odgovoril:

»Policija ne opravlja omenjene hišne preiskave. Po nam znanih podatkih postopek vodi Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu.« »Posebni oddelek SDT izvaja hišne preiskave v zadevi, o kateri zaradi varstva osebnih podatkov in tajnosti postopka po Zakonu o tajnih podatkih, ne moremo dajati konkretnih informacij,« pa so bili za Slovenske novice kratki z odgovorom na SDT.

Hojs je novinarjem pred hišo dejal, da hišne preiskave na njegovem domu potekajo zaradi suma sodelovanja s kavaškim klanom.

Se je pa s komentarjem glede hišne preiskave že oglasil poslanec SDS Zvone Černač: »Gibanje Svoboda=avtokracija= diktatura.«

Tudi Hojsev šef, predsednik SDS Janez Janša je dodal svoj pogled glede obiska policistov pri Alešu Hojsu: »Nesposobnost, laž, represija - vsi totalitarni režimi ubirajo isto pot. In tudi končajo podobno.«

Policija ne opravlja omenjene hišne preiskave. Po nam znanih podatkih postopek vodi Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu.

Poslanec NSi Aleksander Reberšek pa je dodal tole: »Svoboda deluje pod geslom: “Pridemo tudi na dom.” Do volitev se bodo oglasili pri vseh. Ampak jim niti to ne bo pomagalo«.

Podjetnik in velik kritik predsednika vlade Aleš Štrancar je dogajanje komentiral zelo sočno: »Fašist na delu. Vendar le še dobrega pol leta, potem pa ga čaka dolgoletni zapor. Vsi smo Aleš Hojs!«

Več sledi ...