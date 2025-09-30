  • Delo mediji d.o.o.
    Hojs: »Hišna preiskava zaradi suma sodelovanja s kavaškim klanom«; oglasil se je Janša

    Šef SDS Janez Janša ob tem jasen: »Nesposobnost, laž, represija - vsi totalitarni režimi ubirajo isto pot. In tudi končajo podobno.«
    Aleš Hojs. FOTO: Marko Feist
    Aleš Hojs. FOTO: Marko Feist
    M. U.
    30. 9. 2025 | 07:40
    30. 9. 2025 | 10:53
    3:19
    Bivši notranji minister v Janševi vladi in vodja ljubljanskega mestnega odbora stranke SDS, Aleš Hojs, je torkovo jutro začel na prav poseben način. Tako je navsezgodaj na omrežju X objavil: »Ura 6.06 …. Policija na mojem domu ….hišna preiskava …. Volitve so blizu«.

    Aleš Hojs je dvakratni slovenski minister. V 10. vladi Republike Slovenije je kot član Nove Slovenije vodil resor za obrambo, v 14. vladi Republike Slovenije je kot član Slovenske demokratske stranke opravljal funkcijo ministra za notranje zadeve.

    »Posebni oddelek SDT izvaja hišne preiskave«, poslanec Reberšek pa: »Svoboda deluje pod geslom: “Pridemo tudi na dom.”«

    Kaj se dogaja, preverjamo na policiji in specializiranem državnem tožilstvu (SDT). Obrnili smo se tudi na stranko SDS. Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete nam je odgovoril: 

    »Policija ne opravlja omenjene hišne preiskave. Po nam znanih podatkih postopek vodi Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu.« »Posebni oddelek SDT izvaja hišne preiskave v zadevi, o kateri zaradi varstva osebnih podatkov in tajnosti postopka po Zakonu o tajnih podatkih, ne moremo dajati konkretnih informacij,« pa so bili za Slovenske novice kratki z odgovorom na SDT.

    Hojs je novinarjem pred hišo dejal, da hišne preiskave na njegovem domu potekajo zaradi suma sodelovanja s kavaškim klanom.

    Se je pa s komentarjem glede hišne preiskave že oglasil poslanec SDS Zvone Černač»Gibanje Svoboda=avtokracija= diktatura.«

    Tudi Hojsev šef, predsednik SDS Janez Janša je dodal svoj pogled glede obiska policistov pri Alešu Hojsu: »Nesposobnost, laž, represija - vsi totalitarni režimi ubirajo isto pot. In tudi končajo podobno.«

    Policija ne opravlja omenjene hišne preiskave. Po nam znanih podatkih postopek vodi Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu.

    Poslanec NSi Aleksander Reberšek pa je dodal tole: »Svoboda deluje pod geslom: “Pridemo tudi na dom.” Do volitev se bodo oglasili pri vseh. Ampak jim niti to ne bo pomagalo«.

    Podjetnik in velik kritik predsednika vlade Aleš Štrancar je dogajanje komentiral zelo sočno: »Fašist na delu. Vendar le še dobrega pol leta, potem pa ga čaka dolgoletni zapor. Vsi smo Aleš Hojs!«

    Več sledi ...

     
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raziskava

    Koliko stanejo pivo, kava in kosilo v Ljubljani – koliko pa pri naših sosedih?

    Pivo je za Ljubljančane bistveno bolj dostopno kot obedovanje ali kava.
    29. 9. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več

