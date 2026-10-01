Horoskop za četrtek, 1. oktobra 2026

Oven (21. 3. – 19. 4.)

Danes ste v odlični mentalni kondiciji, vaša komunikacija v službi pa je izjemno prepričljiva. Dobro je, da prisluhnete tudi izkušenejšim sodelavcem, saj lahko prejmete koristen nasvet ali napotek za napredovanje. Na poslovnem področju pazite, da ne prehitevate, in si jasno določite prioritete, kajti tako boste hitreje dosegli cilje.

Bik (20. 4. – 20. 5.)

Finančna in poslovna stabilnost sta v ospredju. Zanesite se na praktičnost in trezno presojo pri načrtovanju projektov ali večjih nakupov za podjetje. Dan je kot nalašč za poglobljene pogovore o denarju ali dolgoročnih investicijah. V službi boste s premišljenim pristopom okrepili zaupanje sodelavcev.

Dvojčka (21. 5. – 20. 6.)

Vaša ustvarjalnost in prilagodljivost danes izstopata, še posebej v skupinskem delu ali pri predstavitvah. Pazite le, da ne razpršite energije na preveč nalog hkrati, saj boste le tako dosegli največji učinek. Poslovno se vam odpira priložnost za nov projekt ali izboljšavo obstoječega – izberite eno smer in ji sledite z jasnim načrtom.

Rak (21. 6. – 22. 7.)

Dan je primeren za umirjen razmislek in dokončanje odprtih nalog. Ne sprejemajte pomembnih odločitev na podlagi trenutnih čustev, temveč stavite na premišljenost in strateško načrtovanje. V službi boste z umirjenim pristopom pridobili spoštovanje ter si utrli pot do stabilnejšega napredka.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Vaš naravni vodstveni talent danes pride do izraza, vendar je ključ do uspeha sodelovanje in premišljenost. Ne iščite pozornosti z velikimi besedami, temveč s konkretnimi rezultati. Poslovno vas čaka priložnost za izstopanje, če boste znali prisluhniti tudi drugim in se izogniti impulzivnim odločitvam.

Devica (23. 8. – 22. 9.)

To je vaš dan za organizacijo, popravljanje napak in postavljanje realnih ciljev za oktober. S svojo natančnostjo in praktičnostjo boste v službi hitro opazni. Pogovori z nadrejenimi ali mentorji vam lahko pomagajo najti najboljšo pot naprej, zato vztrajajte pri metodičnem tempu.

Tehtnica (23. 9. – 22. 10.)

Sodelovanje in odprtost za nove poglede vam danes prinašata prednost. V skupinskih projektih ali pogajanjih lahko z diplomacijo dosežete več, kot ste pričakovali. Poslovno se vam obetajo možnosti za rast, če boste pripravljeni prisluhniti tudi drugačnim mnenjem ter jih vključiti v svoje delo.

Škorpijon (23. 10. – 21. 11.)

Vaša analitičnost in strateški pristop sta danes okrepljena. Pri poslovnih odločitvah ali pogajanjih bodite pozorni na podrobnosti in preverite vse informacije. Vaša globinska presoja vam lahko prinese prednost, vendar ne pozabite na previdnost pri novih dogovorih.

Strelec (22. 11. – 21. 12.)

Delo in kariera zahtevata potrpežljivost ter postopno gradnjo. Ne hitite v nove projekte, temveč preverite, ali so temelji trdni. Sodelavci vas bodo cenili zaradi vaše odprtosti in pripravljenosti na pomoč, dolgoročno pa vam bo to odprlo vrata do napredovanja.

Kozorog (22. 12. – 19. 1.)

Danes izstopate po svoji iznajdljivosti in hitrih reakcijah, še posebej v dinamičnih delovnih okoljih. Če naletite na nejasna navodila ali dvoumnosti, ne oklevajte in zahtevajte pojasnila. Sposobnost hitrega prilagajanja vam bo pomagala izkoristiti priložnosti.

Vodnar (20. 1. – 18. 2.)

Vaše inovativne ideje pridejo do izraza, če jih znate predstaviti na način, ki spodbuja sodelovanje. V poslovnih odnosih danes stavite na harmonijo in spoštovanje različnih pogledov, saj vam to lahko prinese dolgotrajnejši uspeh in boljše odnose v kolektivu.

Ribi (19. 2. – 20. 3.)

Domača ali osebna stabilnost vam omogoča večjo zbranost pri delu. Če se znajdete pod pritiskom, si vzemite čas za premislek in ne sprejemajte odločitev v naglici. V poslovnem okolju ohranite mirnost, saj boste s tem dosegli večjo učinkovitost ter preprečili nesporazume.

Splošna napoved za posel in kariero za današnji dan:

Začetek oktobra spodbuja premišljeno načrtovanje, jasne prioritete in odprto komunikacijo. Največ bodo dosegli tisti, ki bodo znali uravnotežiti praktičnost, sodelovanje in strateško razmišljanje. Dan je primeren za postavljanje temeljev, pregled financ ter utrjevanje odnosov v kolektivu, zato bo uspeh sledil tistim, ki stavijo na premišljenost in zanesljivost.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Economictimes, Yourtango, Zodii, Astrologycafe, Bookofhoroscopes, Thekit, Storizen, Indiatimes, Sasdigitaltv, Zodiachelps.