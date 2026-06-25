Horoskop za četrtek, 25. junija 2026

Oven (21. 3. – 19. 4.)

Danes se osredotočite na bistvo in opustite površinske naloge. Čas je, da v službi naredite odločilen korak naprej, brez ovinkarjenja in nejasnih ciljev. Vaša notranja moč vam bo pomagala jasno določiti prioritete in začeti z dejanskimi spremembami, ki bodo dolgoročno obrodile sadove.

Bik (20. 4. – 20. 5.)

Vztrajnost in praktičnost sta vaši glavni prednosti, zato se posvetite nalogam, ki prinašajo konkretne rezultate. Dan je kot nalašč za utrjevanje temeljev projektov ali poslovnih odnosov. Izogibajte se tveganjem in se raje držite preverjenih metod, saj bo stabilnost danes vaš zaveznik v poslu.

Dvojčka (21. 5. – 20. 6.)

Danes je pravi trenutek, da obnovite stike s pomembnimi sodelavci ali partnerji. Kljub vaši radovednosti ostanite prizemljeni in gradite nove poti počasi ter premišljeno. Profesionalno vas lahko preseneti nova priložnost, če se boste odprli za sodelovanje.

Rak (21. 6. – 22. 7.)

Vaša čustvena inteligenca je danes na vrhuncu, zato vodite s sočutjem in iskrenostjo, tudi če še nimate vseh odgovorov. V profesionalnem okolju bodite odprti za predloge sodelavcev, kar vam lahko prinese večje zaupanje in okrepi timski duh.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Danes stavite na toplino in jasnost v komunikaciji. Namesto velikih besed in nastopov raje izberite eno prioriteto in jo izpeljite do konca. V poslu se osredotočite na to, da so vaši cilji in pričakovanja jasni, saj vam bo to prineslo dolgoročno priznanje.

Devica (23. 8. – 22. 9.)

Vaša ustvarjalnost je danes vaš najmočnejši adut. Zapišite si ideje, četudi so še v povojih, in jih delite s sodelavci, saj vas lahko presenetijo z odprtostjo. Bodite pogumni pri izražanju svojih vizij, ker vas lahko ravno to popelje do novih poslovnih priložnosti.

Tehtnica (23. 9. – 22. 10.)

Danes se lahko pojavijo dvomi glede smeri vaše kariere. Namesto da bi silili naprej, si vzemite čas za premislek in poiščite podporo pri sodelavcih. Pravi trenutek za odločitev bo prišel, ko boste imeli več jasnosti, zato se danes osredotočite na konstruktivno sodelovanje.

Škorpijon (23. 10. – 21. 11.)

Vaša energija je danes izjemno močna, zato je čas za preobrazbo in pogumne odločitve. Zaupajte svoji intuiciji in naredite korak naprej, četudi je tvegan. Vaša magnetičnost bo v poslovnem svetu opažena, zato izkoristite priložnosti za napredovanje ali nov začetek.

Strelec (22. 11. – 21. 12.)

Dan je primeren za načrtovanje in pripravo na prihodnjo rast. Bodite previdni pri skupnih financah ali dogovorih, saj če ni vse jasno, raje počakajte. V poslu vztrajnost in premišljenost prinašata stabilnost, zato ne hitite z odločitvami.

Kozorog (22. 12. – 19. 1.)

Danes ste v svojem elementu – praktičnost in premišljenost sta ključ do uspeha. Lahko pričakujete podporo ali priznanje za svoje delo. Bodite natančni v komunikaciji s sodelavci in partnerji, saj lahko pride do nesporazumov. Zgradite trdne temelje za prihodnost.

Vodnar (20. 1. – 18. 2.)

Vaša objektivnost in sposobnost sodelovanja sta danes cenjeni. Pri pogovorih ostanite prijazni in jasni, tudi če niste povsem prepričani vase. Ne silite v konflikte, temveč raje gradite mostove, saj vam bo to pomagalo pri dolgoročnih projektih.

Ribi (19. 2. – 20. 3.)

Danes se izogibajte nejasnostim in se posvetite delu v ozadju. Ne sklepajte prehitro, še posebej pri financah ali pomembnih odločitvah. Vaša disciplina in potrpežljivost bosta ključni za napredek, zato vztrajajte pri svojih načrtih.

Splošna poslovna napoved za današnji dan

Četrtek, 25. junija 2026, je v znamenju intenzivne škorpijonske Lune, ki prinaša globino, jasnost in možnost temeljitih preobratov. V poslu je danes priporočljivo izbirati premišljenost pred hitrimi rešitvami, graditi na zaupanju in iskrenosti ter dovoliti, da vas notranji občutek vodi do pravih odločitev. Naj bo vaš korak pogumen, a premišljen – globina prinaša napredek!

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Chatelaine, Astrologyindigo, Kevinvanpaassen, Eume, Thekit, Dxpnet, Yourtango, Economictimes, Leoleo, Horoscope, Cleveland.