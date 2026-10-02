Horoskop za petek, 2. oktobra 2026

Oven (21. 3.–19. 4.)

Danes vas spremlja ustvarjalna energija, ki jo lahko odlično izkoristite v službi ali pri projektih, ki zahtevajo inovativnost. Izogibajte se konfliktom s sodelavci ali poslovnimi partnerji, temveč ohranite lahkotnost v komunikaciji. Na poslovnem področju se vam ponuja priložnost za poglobitev pomembnih pogovorov, vendar ne hitite, saj vam bo postopno postavljanje prioritet prineslo dolgoročen uspeh.

Bik (20. 4.–20. 5.)

Vaša želja, da bi pomagali doma ali v delovnem okolju, je danes še posebej močna. V službi bodite pozorni na čustveno nabite pogovore, ki lahko hitro postanejo naporni. Ključ do uspeha je v potrpežljivosti in premišljenem finančnem načrtovanju, zato se danes izogibajte impulzivnim odločitvam in se raje posvetujte s sodelavci ali partnerji.

Dvojčka (21. 5.–20. 6.)

Danes se lahko pojavijo napetosti v odnosih, zato bodite potrpežljivi tako doma kot v službi. Na poslovnem področju izpostavite svoje ideje, a bodite pripravljeni na konstruktivne razprave. Vaša komunikacija je močno orožje, zato jo izkoristite za predstavitev predlogov in sklepanje novih poslovnih dogovorov.

Rak (21. 6.–22. 7.)

Možno je, da boste danes zmedeni glede financ ali delitve odgovornosti v službi. Izogibajte se konfliktom glede skupnih projektov ali sredstev, kajti intuicija in čustvena inteligenca vam bosta v pomoč pri vodenju sodelavcev in reševanju zapletenih situacij. Konec dneva prinaša občutek zmage, če boste ohranili mirno glavo.

Lev (23. 7.–22. 8.)

Vaša domišljija danes nima meja, zato jo izkoristite za ustvarjalne projekte ali inovacije na delovnem mestu. V poslovnem okolju bodite pozorni na impulzivne odločitve in se pred večjimi koraki raje posvetujte s sodelavci. Sposobnost empatije vam lahko prinese nova zavezništva ter podporo pri uresničevanju zamisli.

Devica (23. 8.–22. 9.)

Vaša naravna pripravljenost pomagati drugim pride danes do izraza tako v službi kot med prijatelji. Pri denarju in lastnini bodite previdni, saj lahko pride do nesoglasij. V poslovnem svetu se osredotočite na sodelovanje in mreženje, ker boste največ dosegli prav skozi timsko delo ter izmenjavo znanja.

Tehtnica (23. 9.–22. 10.)

Izogibajte se konfliktom, še posebej z bližnjimi sodelavci ali poslovnimi partnerji. Dan je kot nalašč za vzpostavljanje harmonije in sklepanje novih dogovorov. Vaša diplomatska moč in šarm sta danes na vrhuncu, zato lahko izstopite kot vodja in povezovalec v kolektivu.

Škorpijon (23. 10.–21. 11.)

Vaša želja po pomoči sodelavcem ali izboljšanju delovnega okolja je danes močna. Lahko pa pride do nesoglasij znotraj ekipe ali z nadrejenimi, zato zaupajte svojim občutkom in informacijam, ki jih pridobite v pogovorih. Prav skozi tišje, manj očitne poti se lahko odprejo nove karierne priložnosti.

Strelec (22. 11.–21. 12.)

Dan je naklonjen ustvarjalnosti in toplim odnosom, vendar bodite previdni v stikih s prijatelji ali skupinami in ne dovolite, da vas preplavijo intenzivna čustva. V poslu se osredotočite na dolgoročno stabilnost ter jasen dogovor o skupnih projektih, saj lahko iskren pogovor okrepi zaupanje.

Kozorog (22. 12.–19. 1.)

Lahko vas bo zaskrbelo za dobrobit družine ali sodelavcev, vendar ne pozabite na svoje cilje. Na poslovnem področju vas lahko pričaka zahteven pogovor z nadrejenimi ali strankami, zato se pripravite na argumentirano razpravo in bodite odprti za sodelovanje. Empatija in organiziranost bosta ključ do uspeha.

Vodnar (20. 1.–18. 2.)

Izogibajte se spornih tem na delovnem mestu, saj se lahko hitro razvijejo v nepotrebne konflikte. Dan je primeren za organizacijo in optimizacijo delovnih procesov, zato je priporočljivo, da se posvetite tudi lastnemu dobremu počutju in si vzamete čas za regeneracijo.

Ribi (19. 2.–20. 3.)

Čeprav se lahko pojavijo nesoglasja glede skupnih sredstev ali delitve dobička, se trudite ostati podporni in odprti za sodelovanje. Vaša ustvarjalnost in intuicija sta danes izjemno močni, zato ju izkoristite pri skupinskih projektih ali iskanju novih poslovnih priložnosti.

Splošna poslovna napoved za petek, 2. oktobra 2026:

Danes je ključ do uspeha v povezovanju razuma in čustev, zato se posvetite jasni komunikaciji, sodelovanju in premišljenim odločitvam. Naj vas vodi intuicija, vendar ne pozabite na racionalno analizo. Najbolj bodo napredovali tisti, ki znajo združiti empatijo z učinkovitostjo in se ne bojijo timskega dela.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Metro, Thekit, Freehealthier, Economictimes, Storizen, Indiatimes.