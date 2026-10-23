Horoskop za petek, 23. oktobra 2026

Oven

Danes je vaš adut sodelovanje v timu in jasna komunikacija, saj lahko v službi s skupinskimi projekti ali strateškimi sestanki premaknete skupne cilje naprej. Bodite tisti, ki povezuje sodelavce in predlaga nove ideje, vendar se popoldne raje posvetite nalogam, ki zahtevajo mir in zbranost. Kritike sprejmite kot izziv za rast, ne kot osebni napad.

Bik

Vaša profesionalna prepoznavnost narašča, zato prevzemite odgovornost za pomembno nalogo in pokažite, da znate načrtovati ter izpeljati projekte do konca. Dan je idealen za izboljšave v delovnih procesih ali za ažuriranje poslovnih stikov, kar lahko prinese nove priložnosti. Pazite, da vas službene obveznosti ne oddaljijo od osebnega življenja.

Dvojčka

Danes vas pritegnejo izobraževanje, mediji ali mednarodno sodelovanje, zato lahko pogovor z mentorjem ali izkušenim sodelavcem odpre vrata v novo smer. Bodite radovedni, a preverite vse podrobnosti, preden sprejmete večje poslovne odločitve ali se lotite novih projektov.

Rak

Vaše delo danes dobi globlji pomen, zato je priporočljivo, da se posvetite pregledovanju dokumentacije ali raziskovalnim nalogam, kjer lahko odkrijete pomembne podrobnosti, ki so drugim ušle. Z jasnim in sočutnim pristopom boste lažje rešili nesporazume s sodelavci ali partnerji.

Lev

Na poslovnem področju izstopate s sposobnostjo vživljanja v sogovornika, zato so pogajanja, predstavitve ali sodelovanje z javnostjo danes v ospredju. Svojo ustvarjalnost združite z dejstvi in poskrbite, da bo vsak dogovor potrjen tudi pisno. Vaša prednost je v pogovoru, zato poslušajte, preden sprejmete odločitev.

Devica

Dan je kot nalašč za urejanje zamud in izboljšanje delovnih procesov, saj lahko s sistematičnim pristopom ekipi pomagate ujeti roke brez nepotrebnega stresa. Naj vas ne premamijo površinske rešitve, raje okrepite temelje svojega dela in poskrbite za dolgoročno učinkovitost.

Tehtnica

Vaš ustvarjalni pogled na svet danes pride še posebej do izraza pri delu, kjer so pomembni dizajn, marketing ali svetovanje. Predstavite sveže ideje, vendar se izogibajte prehitrim odločitvam. Retrogradna Venera v vašem znamenju spodbuja, da najprej izpilite obstoječe projekte in šele nato začnete nove.

Škorpijon

Začetek vaše rojstnodnevne sezone prinaša več odločnosti in vpliva na delovnem področju, zato usmerite energijo v domače projekte, izboljšave notranjih postopkov ali pregled dokumentacije. Stran od pisarniških spletk boste najbolj produktivni, zato izkoristite dan za konkretne korake k dolgoročnim ciljem.

Strelec

Dan je ugoden za predstavitve, vsebinsko delo in krajše službene poti, saj boste hitro našli prave odgovore na zahtevna vprašanja ali nesoglasja v timu. Pomembno je, da pred zaključnimi odločitvami preverite vse podrobnosti in stroške, da vas ne presenetijo nepričakovani izdatki.

Kozorog

Vaša zanesljivost in metodičnost bosta danes posebej cenjeni pri finančnih pregledih ali dolgoročnem načrtovanju, zato lahko vodstvo opazi vaš trud in vam zaupa bolj odgovorne naloge. Jasno predstavite napredek in ne obljubljajte več, kot lahko izpolnite.

Vodnar

Neodvisen projekt ali vodstvena naloga vam omogočata, da pokažete svojo iniciativnost, saj svojo kreativnost podprete z realnimi roki in jasnimi cilji. Dan je primeren za testiranje novih idej, vendar naj vas ne zanese v preveč tvegane odločitve.

Ribi

Vaša intuicija je danes izjemno močna, vendar jo podprite z jasnim načrtom. Posvetite se raziskavam, strategijam ali dokončanju zalednih nalog. Izogibajte se službenim govoricam in nepotrebnim razpravam, saj naj kakovost vašega dela govori sama zase.

Petek prinaša poslovno jasnost in spodbuja premišljene, konkretne korake, saj Sonce vstopa v škorpijona in nas vabi, da gremo globlje, ločimo bistvo od površja ter okrepimo komunikacijo in sodelovanje. Dan je kot nalašč za dokončanje ene pomembne naloge ali izboljšave, ki bo dolgoročno okrepila vaš položaj na karierni poti.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Chicagotribune, Yourtango, Horoscopeoftoday, Talkndheal, Bookofhoroscopes, Economictimes, Almanac, Astromitra.