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    Horoskop za petek, 5. junija 2026

    Petek prinaša nove priložnosti in izzive v službi. Preverite, kaj vas čaka!
    FOTO: Shutterstock 
    Galerija
    FOTO: Shutterstock 
    Delo UI
    5. 6. 2026 | 05:00
    6:09
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    Oven

    Današnji dan bo za ovne poln ustvarjalne energije in možnosti za preboj v karieri, saj boste izstopali s svojimi idejami. Bodite pozorni, da ne podležete impulzivnosti, temveč premišljeno načrtujte in postopoma uresničujte svoje zamisli. Na delovnem mestu vas čakajo naloge, ki jih boste z odločnostjo ter mirnostjo odlično opravili. Vztrajnost in zbranost bosta vaš ključ do poslovnega uspeha.

    Bik

    Biki boste danes poželi sadove nedavnih prizadevanj, zato boste še posebej uspešni pri sodelovanju in skupinskih projektih, kjer bo vaš glas slišan in spoštovan. Ne skrivajte svojih načrtov, temveč jih s pogumom delite s pravimi ljudmi in si zagotovite podporo. V poslovnem svetu vas čaka priznanje, če boste odprti ter iskreni v komunikaciji.

    Dvojčka

    Dvojčki, danes je vaš dan za napredovanje, saj vam bosta jasna komunikacija in strukturirano delo odprla mnoga vrata. Bodite proaktivni in predstavite svoje ideje, ker bodo sodelavci in nadrejeni cenili vaš pristop. Ne čakajte na pobudo drugih, temveč sami vzemite vajeti v roke. Vaša odločnost in pripravljenost na učenje bosta obrodili poslovne sadove.

    Rak

    Raki, v službi bodite pripravljeni na spremembe in prilagoditve, saj lahko nove informacije zahtevajo hitro ukrepanje. Pomembno je, da ostanete zbrani in se izognete čustvenim odzivom pri finančnih odločitvah ali delitvi odgovornosti. S premišljenim in diplomatskim pristopom boste ohranili dobre odnose z nadrejenimi ter se izognili morebitnim nesporazumom.

    Lev

    Levi boste danes v središču pozornosti zaradi kakovosti svojega dela, saj bo vaša vztrajnost in doslednost opažena. Izognite se bližnjicam in raje stavite na temeljitost. Pravi pristop in zaupanje vase vam lahko prineseta nenadne poslovne uspehe ali celo finančno nagrado. Bodite disciplinirani in pokažite, da znate prevzeti odgovornost.

    Devica

    Device se boste morda soočile z več pritiska v službi, odnosi s sodelavci ali nadrejenimi pa utegnejo biti nekoliko napeti. Ostanite mirne in se osredotočite na naloge, ki jih lahko opravite najbolje. Izogibajte se prenagljenim odločitvam in ne dovolite, da bi vas stres oddaljil od ciljev. Pomembno je, da si vzamete čas za premislek in ne hitite.

    Tehtnica

    Tehtnice imate danes priložnost za uspešne pogovore o proračunu ali delovnih projektih, saj bodo vaša diplomacija in mirnost v poslovnem okolju ključni. Bodite previdne pri občutljivih temah, kot so pravni ali politični dogovori, kjer lahko hitro pride do nesporazuma. Vaša sposobnost pogajanja vam lahko prinese napredek ali celo novo priložnost.

    Škorpijon

    Škorpijoni lahko danes doživite pomemben premik v karieri, saj vam bo vaša sposobnost globokega razumevanja in strateškega načrtovanja pomagala sprejeti prave odločitve. Ne bojte se opustiti starih navad ali projektov, ki ne služijo več vašemu razvoju, saj je danes dan za jasno vizijo in pripravo na nove poslovne izzive.

    Strelec

    Strelci se boste danes soočili z obilico dela in občutkom pritiska, zato vam bosta organiziranost in jasna prioriteta nalog pomagala premagati zmedo in stres. Izogibajte se pomembnim odločitvam, če ste utrujeni, ter si vzemite čas za sprostitev. Sproščene aktivnosti vam bodo povrnile energijo in omogočile boljši fokus na delovne naloge.

    Kozorog

    Kozorogi, danes je čas za poenostavitev in prečiščenje delovnih obveznosti. Osredotočite se na bistvo, nastavite jasne meje in ne popuščajte pri svojih standardih. S premišljenim pristopom in disciplino lahko postopoma dosežete pomembne premike v karieri. Ne pustite se zmesti, temveč zaupajte svoji presoji in doslednosti.

    Vodnar

    Vodnarji, inovacije in sveže ideje so danes vaša prednost. Osredotočite se na praktično uresničevanje zamisli in poiščite podporo sodelavcev, kjer je to smiselno. Vaša izvirnost bo opažena, če boste znali združiti domišljijo z odločnostjo. Dan je kot nalašč za premik od teorije k praksi v poslovnem svetu.

    Ribi

    Ribe, vaša občutljivost in ustvarjalnost lahko danes pripeljeta do poslovnega napredka, če boste vztrajale pri rutini in se izognile čustvenim pretresom. Bodite potrpežljive in postopne pri uresničevanju ciljev ter zaupajte svojim občutkom. S stabilnim pristopom lahko ustvarite trdne temelje za prihodnje uspehe.

    Poslovna in karierna napoved za petek, 5. 6. 2026

    Današnji petek prinaša obilico priložnosti za napredek in priznanje, še posebej za znamenja, ki znajo sodelovati, jasno komunicirati ter disciplinirano slediti svojim ciljem. Ključ do uspeha so premišljeni koraki, odprtost za sodelovanje in mirnost v zahtevnih situacijah. Naj bo vaš delovni dan poln navdiha in dobrih odločitev!

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Zodii, Dekhopanchang, Yourtango, Thekit, Indiatimes, Horoscopeoftoday, Economictimes, Astroved.

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    Šport

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