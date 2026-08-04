Hrvati uvajajo maše v jeziku Filipincev, kaj pa Slovenija?

Reški Novi list je poročal, da bo reška nadškofija oktobra začela organizirati redne maše v tagaloškem jeziku za pripadnike tamkajšnje filipinske skupnosti. Za to pobudo so se odločili, da bi zadostili njihovim duhovnim potrebam z možnostjo sodelovanja pri bogoslužju v materinem jeziku, vodil ga bo duhovnik Mark Robin Destura, doma s Filipinov. S tem se bo Reka pridružila Zagrebu in Zadru, kjer po podatkih Hrvaške radiotelevizije maše v jeziku Filipincev že potekajo. Obredi v dolgem nizu jezikov Na Reki tako kot drugod beležijo rast tujih delavcev, seveda tudi mnogih Filipincev. Spomnimo, med okoli 110 milijoni Filipincev jih je okoli 80 odstotkov pripadnikov rimskokatoliške veroizpovedi. Reška nadškofija si prizadeva odgovarjati na potrebe vernikov različnih jezikovnih in kulturnih ...