HSE pridobil 25 milijonov evrov nepovratnih sredstev

Javno-zasebno partnerstvo, ki podpira raziskave in razvoj vodikovih tehnologij v Evropi – The Clean Hydrogen Partnership Joint Undertaking –, je danes objavilo rezultate razpisa Horizon Europe: projektu Severnojadranske vodikove doline, ki je rezultat sodelovanja Slovenije, Hrvaške in Furlanije - Julijske krajine in v katerem je vodilni partner Holding Slovenske elektrarne (HSE), je bilo dodeljenih kar 25 milijonov evrov nepovratnih sredstev, so sporočili iz HSE.