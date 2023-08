Hudo neurje z obilnim deževjem

Skandinavijo je prizadelo hudo neurje s poplavami. Na Švedskem in Norveškem so imeli zaradi neurja motnje v javnem prometu, več železniških prog in cest je bilo zaprtih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V bližini kraja Hudiksvall, okoli 300 kilometrov severno od Stockholma, sta iztirila vagona potniškega vlaka, ker je zaradi močnega deževja popustil nasip, na katerem je proga, so sporočili iz švedske policije. Tri osebe so morali prepeljati v bolnišnico.

Že ob začetku nevihte so v nedeljo na Švedskem našteli več kot 25.000 strel. V mestu Malmö je bilo nekaj časa 5000 gospodinjstev brez elektrike. Iz okrožja Västernorrland poročajo o poplavljenih hišah in kleteh.

Norveški vremenoslovci predvidevajo, da se bodo razmere še zaostrile in da bi lahko šlo za najmočnejše neurje v zadnjih 25 letih. Opozorilo velja do torka zvečer za večino delov na jugu države. Na več območjih svarijo tudi pred zemeljskimi plazovi.