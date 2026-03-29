Življenje, polno vzponov in padcev

Glede na družinsko ozadje ni nič kazalo, da bi štirje fantje iz Massapeque na južni obali Long Islanda, se pravi z velemestnega območja New Yorka, postali igralci. Bolj verjetno je bilo, da bodo nekoč igralci ameriškega nogometa, a se je obrnilo drugače in Alec Baldwin, najstarejši od štirih Baldwinovih sinov, je v igralske vode popeljal tudi svoje brate Daniela, Williama in Stephena. Resnici na ljubo so štirje Baldwini bolj kot po izjemni igralski širini znani po videzu. Oziroma so bili v mlajših letih, ko so, visoki, temnolasi in modrooki, veljali za moške seks simbole 90. let.