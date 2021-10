Imperialna prevzetnost, največji polom v zgodovini Nata

V nadaljevanju preberite:

S padcem Kabula 15. avgusta letos in zmago talibov se je za ZDA, ki se jim je v tej vojni pod poveljstvom Nata pridružilo 38 držav, med njimi tudi Slovenija, sramotno končala dvajsetletna »vojna proti terorizmu« v Afganistanu. Nato oziroma ZDA sta to državo zapustila, ne da bi se o tem posvetovala z njegovimi članicami, v popolnem kaosu. To je bil po Veliki Britaniji in Sovjetski zvezi že tretji tak poraz kakega »imperija« v Afganistanu.