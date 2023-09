Intereuropa vlaga v skladišča na Balkanu

Glavne novosti, ki so jih v Skupini Intereuropa uvedli lani, sledijo strateškim usmeritvam povečanja tržnih deležev v državah Jugovzhodne Evrope. V letu 2022 so dodatno okrepili tržni položaj z vlaganji v logistično infrastrukturo in širitev logističnih kapacitet.

Med največje dosežke lahko zagotovo uvrstijo odprtje novih skladiščnih kapacitet na Reki na Hrvaškem in v Novih Banovcih v Srbiji. Intereuropina odvisna družba Intereuropa d. o. o., Zagreb je januarja letos zaključila gradnjo novega logističnega centra na Reki. Gre za 7100 kvadratnih metrov skladiščnih prostorov, v katerih je 6450 paletnih mest v visokem regalnem skladišču ter pretočno skladišče na več kot 3500 kvadratnih metrih površine. Tudi Intereuropina odvisna družba AD Intereuropa Beograd je pridobila dodatne skladiščne kapacitete z dolgoročnim najemom skladišča v Novih Banovcih v Beogradu, ki so ga odprli novembra lani. Logistične kapacitete obsegajo 13.908 kvadratnih metrov skladiščnih prostorov, v katerih je 17.210 paletnih mest v visokem regalnem skladišču ter več kot 1900 kvadratnih metrov talnega skladišča. Skupaj z novima logističnima centroma znašajo skupne skladiščne zmogljivosti Skupine Intereuropa več kot 257.000 kvadratnih metrov. Skupina Intereuropa upravlja različna specializirana skladišča za različne blagovne skupine. Za doseganje ciljev skupina kontinuirano izvaja investicije, ki podpirajo in sledijo razvoju ključnih strank. Vlaga v vzdrževanje in posodabljanje obstoječe skladiščne in logistične infrastrukture, obenem pa v skladu s potrebami strank in glede na poslovne priložnosti investira v nove kapacitete. S povečanjem logističnih kapacitet bo Skupina Intereuropa lahko obvladovala večji obseg blagovnih tokov, dopolnila dosedanjo ponudbo na področju skladiščenja in logističnih rešitev ter tako zaokrožila celovito paleto logističnih storitev na Hrvaškem in v Srbiji ter na območju celotne Jugovzhodne Evrope.