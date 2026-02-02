Intesa Sanpaolo stavi na upravljanje premoženja

Italijanska bančna skupina IntesaSanpaolo, ki med drugim posluje tudi v Sloveniji, je v letu 2025 ustvarila nekaj manj kot 27,3 milijarde evrov prihodkov iz poslovanja, to je 0,6 odstotka več kot leto prej. Leto 2025 je sklenila s čistim dobičkom v višini 9,3 milijarde evrov, kar je 7,6 odstotka več kot leto prej. Rezultati so skladni z napovedmi in presegajo cilje poslovnega načrta za obdobje 2022–2025. Skupina je sicer predstavila ambiciozen poslovni načrt za obdobje od 2026 do 2029. Banka bo delničarjem predlagala skupno 6,5 milijarde evrov dividend, poleg tega pa še odkup lastnih delnic v višini 2,3 milijarde evrov, predviden za julij 2026 ob pogoju pridobljenega dovoljenja Evropske centralne banke.