Intimni odnos, čipi in sum kitajskega vohunjenja (VIDEO)

Ameriški mediji poročajo, da naj bi Alice Huang, nekdanja vodilna v podjetju Megaspeed, zbirala informacije o direktorju Nvidie Jensenu Huangu za Kitajsko. Huang je priznal nezvestobo, vendar ženske ni imenoval. Nvidia je uvedla neodvisno preiskavo in sporočila, da za zdaj nima razloga verjeti, da so bile razkrite poslovne skrivnosti ali ogrožena varnost ZDA. Singapur zanika, da bi njegove oblasti preiskovale Alice Huang; preiskava podjetja Megaspeed pa še poteka. Obtožbe o vohunjenju in morebitnem razkritju informacij niso javno dokazane.