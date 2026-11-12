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    Intra Lighting: Smo samozavestnejši pri inovacijah in pri pristopu do trga

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2019 je Delova zvezda postalo podjetje Intra Lighting.
    Marjeta in Marino Furlan ob odprtju Lumariuma - Intra Light Mastery Centra, ki je nov mejnik v razvoju Intra Lightinga. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Marjeta in Marino Furlan ob odprtju Lumariuma - Intra Light Mastery Centra, ki je nov mejnik v razvoju Intra Lightinga. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Milka Bizovičar
    12. 11. 2026 | 09:00
    4:19
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    Podjetje iz Šempetra pri Novi Gorici, ki sta ga ustanovila Marino in Majeta Furlan, že dolgo ni več le proizvodno. Z načrtovanjem svetlobe za različne vrste interierjev, lastnim laboratorijem ter izobraževanjem uporabnikov se je uveljavilo kot pomemben akter na področju razsvetljave v regiji in po svetu.

    Pred sedmimi leti se je pogovor z Marinom Furlanom vrtel okrog takrat še precej nove LED tehnologije, o kakovosti razsvetljave v javnih stavbah in o filozofiji podjetja s 130 zaposlenimi, da svetloba ni samo funkcionalna, ampak da vpliva na človeško počutje, daje čar stvarem. In o vzpostavljanju svetlobnega laboratorija, ki so ga odprli tisto leto ter o zavezanosti k inovacijam, vodilni vlogi na svetu v segmentu, ki ga pokrivajo ter svoji blagovni znamki.

    Družina Furlan (z leve): Nika, Marjeta, Anej in Marino ob prejemu priznanja Delova podjetniška zvezda 2019. FOTO: Tomi Lombar/Delo
    Družina Furlan (z leve): Nika, Marjeta, Anej in Marino ob prejemu priznanja Delova podjetniška zvezda 2019. FOTO: Tomi Lombar/Delo

    Temelji enaki, le bolj utrjeni

    Temelji podjetja so danes enaki, zdaj pripoveduje hči Nika Furlan, vodja strateških projektov v marketingu Intre Lighting, »le še bolj jih utrjujemo. Vedno bolj smo osredotočeni na to, kar podjetje je, in tudi samozavestnejši pri inovacijah in pri pristopu do trga«. Da še bolj dosegajo cilj, ki je zagotavljati svetlobo tam in takrat, ko je potrebna ter toliko, kolikor je je treba, pa je pristavil sin Anej Furlan, direktor razvoja. »Tudi vse nove produkte delamo s tem motom,« je poudaril.

    Verjameta, da jim je osredotočenost na blagovno pomagala prepoznati, v čem se razlikujejo od konkurence in v čem so res dobri. »Ko vse to veš, lahko temu še bolj slediš, kar se potem odrazi tudi na trgu. Drugi hitreje prepoznajo tvoje prednosti in drugačnost. Hkrati pa tudi prenehaš posnemati konkurenco ali ji slediti in začneš ustvarjati svoje, drugačne pristope in svojo zgodbo,« je dejala Nika Furlan.

    Cilj v naslednjih letih podvojiti prodajo

    Odkar je podjetje postalo Delova podjetniška zvezda, so povečali prihodke od prodaje za tretjino, na 41,1 milijona evrov, zaposlujejo 40 ljudi več pri tem pa so povečali dodano vrednost na zaposlenega na 78.100 evrov.

    Izdelke tržijo po vsem svetu, vstopili so na ameriški, nemški, španski in italijanski trg, med zadnjimi novimi trgi pa so po besedah Marjete Furlan Indija in Afrika, vstopili bodo tudi na Dansko. Podjetje tri četrtine prodaje ustvari prek svojih podjetij in ne prek trgovcev, kar pomeni, da ves čas odpirajo nova podjetja in s tem organsko rastejo.

    V tem času so prenovili tovarno v Šempetru, kjer imajo dovolj prostora za nadaljnje širjenje, in tudi tisto na Hrvaškem, uvedli so številne nove tehnologije, nastala je cela vrsta novih družin produktov ter vstopili v nove segmente. V portfelju imajo zdaj tudi rešitve za hotele in dom. Za slednjega bodo lansirali tudi posebno blagovno podznamko, s katero bodo še bolje nagovarjali ta segment, načrtujejo pa tudi vzpostavitev spletne trgovine.

    FOTO: Blaž Samec/Delo
    FOTO: Blaž Samec/Delo

    Nedavno odprti Lumarium – Intra Light Mastery Center najbolje predstavlja, kaj podjetje danes je. Namenjen je raziskovanju, razumevanju in doživljanju svetlobe, »tam lahko naše stranke in obiskovalce na drugačen način izobražujemo o vlogi svetlobe in njenem vplivu na človeka. Vzpostavitev tega centra je naš glavni dosežek v tem času,« je ocenila Nika Furlan.

    In dodala, da so si zdaj zastavili ambiciozen cilj: podvojiti prodajo. »To pa pomeni, tudi, da bo treba razmišljati drugače in delati na popolnoma drugačen način. To bo zelo vplivalo na našo dinamiko v naslednjih petih letih.«

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