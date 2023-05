Italijan po štajerski avtocesti drvel s kar 181 kilometri na uro

Mariborski policisti so v četrtek zvečer na štajerski avtocesti na odseku med Rogozo in Framom, kjer je hitrost omejena na sto kilometrov na uro, pri nadzoru z laserskim merilnikom zalotili 36-letnega državljana Italije, ki je vozil s hitrostjo kar 181 kilometrov na uro. Voznika bo divjanje stalo 1200 evrov denarne kazni in devet kazenskih točk.

Še enega tujega voznika pa so popoldne obravnavali na območju Melja. O tem, da moški z nezanesljivo vožnjo ogroža druge prometne udeležence, je policiste obvestil občan, nato pa so ga izsledili in ustavili. Državljanu Srbije so izmerili 1,41 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, zaradi česar so mu policisti odredili pridržanje ter mu odvzeli vozniško dovoljenje, proti njemu pa bodo podali tudi obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Maribor.