Iz Rusije ne bomo uvozili niti molekule

Evropske države se po začetku­ ameriško-izraelskih napadov na Iran spoprijemajo z rastjo cen nafte in plina, ki bi lahko še oslabila že tako šibko gospodarsko­ rast. Pozive Donalda Trumpa k vojaškemu sodelovanju pri zagotavljanju transporta nafte skozi Hormuško ožino za zdaj zavračajo.

Četudi položaj spominja na poletje 2022, ko se je EU po ruskem zaprtju pip na Severnem toku znašla v energetski krizi, v evropski komisiji trdijo, da ne gre za niz strukturnih sprememb energetskega sistema. »V boljšem položaju kot leta 2022 smo, ker nam je uspelo vključiti v sistem veliko več obnovljivih virov,« je zatrdil evropski komisar za energijo Dan Jørgensen.