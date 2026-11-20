V nekaterih pogledih je bila nedavna konferenca o poslovnih rezultatih podobna vsem drugim konferencam podjetja Nvidia v zadnjih nekaj letih. Proizvajalec čipov je poročal o še enem četrtletju izjemne rasti: v treh mesecih do oktobra je ustvaril 116 milijard dolarjev prihodkov, kar je več kot dvakrat toliko kot v istem obdobju prejšnje leto. Dobiček iz poslovanja je zrasel še hitreje. A vendar je bil ta pogovor drugačen od vseh v zgodovini Nvidie – prvič tam namreč ni bilo Jensena Huanga, ki je bil do pred nekaj dnevi edina oseba na čelu podjetja od njegove ustanovitve pred tremi desetletji. Huangov odstop s položaja izvršnega direktorja, ki se je zgodil 11. novembra, potem ko so v javnost prodrle informacije o njegovem razmerju z domnevno kitajsko agentko in podrejeno uslužbenko, je ...