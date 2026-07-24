V kraji pred izolskim Hoferjem odtujili več kot 100.000 evrov

Koprski kriminalisti intenzivno preiskujejo odtujitev gotovine iz vozila varnostne službe v Izoli. Kaznivo dejanje, ki se je zgodilo v ponedeljek, preiskujejo z zbiranjem vseh koristnih obvestil in dokazov, pri čemer sodelujejo z drugimi policijskimi enotami in tujimi policijami, so za STA danes pojasnili na koprski policijski upravi.

Napad na vozilo za prevoz denarja ene od slovenskih varnostnih družb obravnavajo kot kaznivo dejanje velike tatvine, izvršene na vlomni način. Dogodek se je zgodil pred trgovino Hofer. V preiskavi zbirajo obvestila in dokaze tudi glede vozila, uporabljenega pri kaznivem dejanju.

Kraja v Izoli in Ljubljani izvršena na enak način

Neznani storilci so se namreč na kraj pripeljali z osebnim vozilom italijanskih registrskih oznak in vlomili v vozilo zasebne varnostne družbe, iz katerega so odtujili del gotovine. Storilci so nato s kraja pobegnili.

Pri preiskavi preverjajo morebitne povezave s podobnimi kaznivimi dejanji izvršenimi v letošnjem letu na območju policijskih uprav Koper in Ljubljana. Tam se je podobno kaznivo dejanje zgodilo v četrtek, zato pri preiskavi intenzivno sodelujejo z ljubljanskimi kriminalisti.

Po poročanju medijev gre za vozili podjetja Aktiva varovanje, v Izoli naj bi odtujili za več 100.000 evrov gotovine.

»Do sedaj ugotovljena dejstva in okoliščine kažejo, da gre v obeh primerih za kaznivo dejanje, izvršeno na enak način,« so navedli na policiji. Kot so še zapisali, so dobrodošli kakršnikoli koristni podatki. V preteklih dneh so od občanov že prejeli določene koristne informacije, za kar se zahvaljujejo.