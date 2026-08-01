Iztirjenje vlaka v Mostu na Soči načrtno dejanje?

Policisti petkovo iztirjenje vlaka na železniški postaji Most na Soči obravnavajo kot sum kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. V dogodku je nastala velika gmotna škoda, tudi na treh osebnih avtomobilih, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Policisti so bili o iztirjenju vlaka, ki je vozil na progi Bohinjska Bistrica-Most na Soči, obveščeni v petek nekaj pred 18. uro. Na kraju so ugotovili, da je na razpotju kretnic, približno 100 metrov pred postajo Most na Soči, prišlo do premika kretnic, zaradi česar sta dva vagona, na katerih so bili naloženi osebni avtomobili, zapeljala na vzporedni tirnici.

Pri tem je nastala velika gmotna škoda, vključno z materialno škodo na treh osebnih avtomobilih, ni bil pa poškodovan nihče od potnikov ali zaposlenih.

O dogodku so bili obveščeni pristojni pravosodni organi, inšpekcijske službe in pristojne službe Slovenskih železnic, kriminalisti pa ga obravnavajo kot sum kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, so navedli na PU Nova Gorica.

Železniški promet na progi Bohinjska Bistrica-Nova Gorica je bil zaradi dogodka dlje časa prekinjen.

Lansko jesen in v začetku tega leta je bilo po državi več primerov načrtnega ogrožanja varnosti na železnicah. Obravnave incidentov se je lotila tudi operativna skupina sveta za nacionalno varnost.

Na bohinjski progi je do takšnih dejanj prišlo na več lokacijah. Prvo kaznivo dejanje je policija obravnavala 29. septembra na območju železniške postaje Bled-Jezero, sledil je izredni dogodek 16. oktobra na območju železniške postaje Vintgar. Na železniški postaji Grahovo ob Bači so medtem obravnavali dva tovrstna varnostna dogodka, in sicer 19. novembra lani in 21. januarja letos. Ta isti dan so obravnavali še eno tovrstno kaznivo dejanje na območju železniške postaje Most na Soči.

Obenem so 29. decembra lani obravnavali tudi poškodovanje železniške infrastrukture v predoru Plave. Poleg tega je policija 16. januarja in 25. februarja letos obravnavala še dve kaznivi dejanji na območju železniškega razcepišča Kreplje v občini Sežana.