Jaka Babnik v Maroku na odru za zmagovalce

Slovenski poklicni golfist Jaka Babnik je na turnirju serije Pro Golf Tour v Maroku zasedel drugo mesto.

Dvajsetletni Ljubljančan je v treh dneh turnirja odigral devet udarcev pod parom igrišča (68, 70, 69) in za zmagovalcem, Nemcem Frederikom Eisenbeisom, zaostal le za udarec. Za uspeh je prejel tudi denarno nagrado 3.500 evrov.

Jaka je sicer mlajši brat dvakratne olimpijke Pije Babnik, ki jo ta konec tedna čaka nastop na turnirju evropske serije Let v Hamburgu.

Letos je Jaka nastopil na šestih turnirjih Pro Golf Toura. Na treh se ni uvrstil v rez, na turnirju Golf Mad Challenge v Turčiji je bil 40., v Egiptu pa je turnirj Red Sea Egyptian Classic končal na 37. mestu.

Jaka v seriji Pro Golf Tour tekmuje od leta 2024, ko je zabeležil celo eno uvrstitev med najboljših 20. Lani je že enkrat stal na odru za zmagovalce, potem ko je osvojil tretje mesto v Belgiji, priigral pa si je še po dve uvrstitvi med TOP 10 in TOP 20. V skupnem seštevku sezone je bil 24.

Lani februarja je na Portugalskem dosegel prvo zmago na profesionalni ravni.

Po odmevnem nastopu na zadnjem turnirju – zdaj je v skupni razvrstitvi sezone na 14. mestu – ga ta konec tedna čaka še en izziv v Maroku – na vrsti je turnir Pro Golf Tour Océan.