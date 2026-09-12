Golob o vladi: »Za ljudi do zdaj žal niso naredili ničesar«

Ob ustanovitvi vlade v senci in sto dneh delovanja četrte Janševe vlade smo se pogovarjali z Robertom Golobom, sedanjim vodjo opozicije. Med drugim je povedal: »Razvoj dogodkov je pokazal tudi tisto, kar sem napovedal že pred volitvami in zaradi česar me Janez Janša sicer toži. Rekel sem, da Janez Janša ni dober človek in da nima interesa Slovenije v svojem srcu, ampak ga zanima le oblast.« V pogovoru odgovori še na naslednja vprašanja:

V nedeljo bo minilo sto dni aktualne slovenske vlade. Kako kot vodja opozicije ocenjujete bilanco tega obdobja?

Kako pa bo vlada v senci organizirana? Bo to zrcalna slika ministrstev sedanje vlade? Bo drugače? Kako boste delovali?

Ta teden sta v javnost prišli še dve pravnomočni obsodbi Zorana Stevanovića, predsednika parlamenta. Zato pač preprosto vprašanje: je politik takšnega kova še lahko na drugi najvišji funkciji v državi?

Kaj pa splošni odnos do Izraela?

Ali bo kdaj ustanovljena preiskovalna komisija za preiskovanje dejanj Black Cube?