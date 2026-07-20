Janša v bitki za Sahel porazil Tanjo Fajon in Kajo Kallas

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel. Za premiera Janeza Janšo je s tem saga o imenovanju Fajonove končana. To je zmaga za Janšo doma in v Bruslju, pravi profesor mednarodnih odnosov Faris Kočan in opozarja, da je s tem država iz rok izpustila za evropsko varnostno in zunanjo politiko pomemben položaj. Kaja Kallas zaradi pritiska slovenske vlade in EPP preklicala nominacijo. Za premiera Janšo je s tem saga o imenovanju Tanje Fajon končana. Faris Kočan: Slovenija je iz rok izpustila pomemben položaj. Predsednik vlade Janez Janša je ob zapisu, da je saga končana, objavil navedbo iz poročila ...