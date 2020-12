Janša si naravnih izrednih razmer ni izmislil, jih pa izkorišča

Slovence je v 70. letih učil, kaj je alternativna muzika, do uspeha je popeljal Pankrte in v 80. letih Laibach. Organiziral je koncerte, z legendarnim Novim rockom na čelu. Vključil se je v demokratizacijo države, deloval v odboru za varstvo človekovih pravic. Po razpadu Jugoslavije je v 90. letih v Slovenijo pripeljal zvezdne zasedbe, kot so (bile) Nirvana, Prodigy in Metallica na vrhuncu njihove slave, da sploh ne omenjamo legend, kot so David Bowie, Nick Cave in Iggy Pop. Boter slovenskega panka Igor Vidmar je kot politolog tudi pozoren komentator političnega dogajanja, zadnja leta predvsem v televizijskih kolumnah v oddaji Studio City na Televiziji Slovenije. Vsekakor si tako vsestransko aktiven človek in živopisna oseba ob okroglem jubileju – 70 let je dopolnil v četrtek – zasluži biografijo. In jo je, po svoje, tudi dobil, v knjigi Samohodec avtorja Jurija Hudolina.