Deset let življenja na Pacifiku je Jasni Tuta povsem spremenilo pogled na udobje in vsakdanje navade. Na jadrnici se je naučila premišljeno ravnati z vodo, živeti z omejenimi zalogami in sprejeti, da se vsake težave ne da rešiti takoj.

Ko se je denimo pokvaril hladilnik, je brez njega živela kar šest mesecev. Po vrnitvi domov pa so jo znova prevzele stvari, ki jih na kopnem pogosto jemljemo za samoumevne. »Bila sem non-stop v banji,« se spominja enega od prvih obdobij po prihodu domov.

V podkastu Deloindom Jasna Tuta pripoveduje tudi o spanju na sidru, nevihtah, občutku svobode ter o tem, kako življenje na morju spremeni odnos do prostora, stvari in tišine.

Celotno zgodbo in podkast z Jasno Tuta poiščite na Deloindom.si.