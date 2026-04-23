Jesenicam vrniti lesk, Sloveniji pa veliki derbi

Rdeča nit zadnje odmevne hokejske zgodbe v Slovenije je vsekakor odmeven Olimpijin nastop v ICEHL ob končni uvrstitvi med štiri najboljše. Obenem se je začelo odštevanje do svetovnega prvenstva v Švici, od 15. do 31. maja, z novim bojem naših risov. Dolgoročno pa so se lotili novega poglavja na Jesenicah. Nekdanja valilnica izjemnih hokejistov je bila v zadnjih letih na robu preživetja, ta sezona brez končnice v alpski ligi je bila porazna. Zasuk navzgor bo poskusil storiti novi predsednik Gregor Goričar.

Gre za znano ime v domačem miljeju gospodarstva in energetike, je svetovalec Aleksandra Mervarja, generalnega direktorja družbe ELES. Goričar, star 45 let, biva v Kranju, v največjem mestu na Gorenjskem seveda dobro vé, kaj je za prepoznavnost regije pomenil hokej na Jesenicah z vrsto izjemnih reprezentantov, polnimi tribunami in kopico lovorik.