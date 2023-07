Johannesburg prvič po več kot desetletju prekril sneg

Johannesburg, največje mesto v Južni Afriki, in okoliške kraje je danes prvič po letu 2012 prekril sneg. Državo prehaja hladna fronta in podobno vreme naj bi trajalo še ves teden, zaradi česar pristojni svarijo prebivalce pred nizkimi temperaturami in morebitnimi zaprtji cest.

V provinci Gauteng, v kateri leži mesto, so danes namerili dve stopinji pod ničlo, kar je najmanj v letošnji zimi. Čez dan se je živo srebro povzpelo na med šest in 13 stopinj Celzija, poročajo tuje tiskovne agencije.

Snežna odeja, pod katero se je zbudilo mesto, je bila sicer tanka, a je poskrbela za veliko presenečenje. Med drugim so ga bili veseli otroci v vrtcu, ki niso še nikoli videli snega.

Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal vremenoslovec z nacionalne meteorološke agencije, so bili takšnemu vremenu v državi nazadnje priča leta 2012. Pred tem je nazadnje močno snežilo leta 1996, je dejal Puseletso Mofokeng.

Johannesburg sicer leži na nadmorski višini več kot 1700 metrov, na območju pa je trenutno vrhunec zime na južni polobli.