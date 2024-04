John Denhof zapušča NKBM

Trenutni predsednik uprave Nove KBM John Denhof je napovedal, da se bo konec leta, ko se mu izteče trenutni mandat, umaknil s položaja, so za STA povedali v banki. Do odhoda bo, kot navajajo, poskrbel za nemoteno združitev Nove KBM in SKB banke pod imenom OTP banka. Madžarska OTP kot lastnica je že sprožila iskanje novega predsednika uprave.