Johnson: Putin mi je zagrozil z raketnim napadom

Nekdanji britanski premier Boris Johnson je izjavil, da mu je ruski predsednik Vladimir Putin v »nenavadnem« telefonskem pogovoru tik pred napadom Rusije na Ukrajino zagrozil z raketnim napadom. Grožnjo je menda izrekel po tem, ko mu je Johnson dejal, da bi vojna v Ukrajini pomenila »popolno katastrofo«, poroča britanski BBC.

Podrobnosti telefonskega pogovora med britanskim premierom in ruskim predsednikom razkriva BBC-jev dokumentarni film Putin vs. the West (Putin proti Zahodu), ki govori o Putinovih stikih s svetovnimi voditelji in ki ga bodo na BBC 2 predvajali danes.

Johnson je po lastnih besedah Putina menda opozoril, da bi napad na Ukrajino sprožil zahodne sankcije proti Rusiji in povečanje Natovih sil na ruskih mejah. Rusijo je Johnson menda želel odvrniti od napada tudi z zagotovili, da se Ukrajina »v bližnji prihodnosti« ne bo pridružila zvezi Nato.

»V nekem trenutku mi je zagrozil in rekel: 'Boris, nočem te prizadeti, vendar bi z raketo potreboval le minuto' ali nekaj podobnega,« je dejal Johnson, a dodal, da glede na Putinov sproščeni ton meni, da se je ruski predsednik »samo igral z mojimi poskusi, da bi ga pripravil do pogajanj«, navaja BBC.