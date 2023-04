Jure Boček bo začasno vodil Elektro Maribor

Predsednik uprave družbe Elektro Maribor Jože Hebar z današnjim dnem zapušča položaj. Do imenovanja nove uprave bo vodenje družbe prevzel zdajšnji član nadzornega sveta družbe Jure Boček, so sporočili iz družbe Elektro Maribor. To je že druga menjava v elektrodistribuciji, včeraj je bil za predsednika uprave Elektro Ljubljana imenovan Urban Likozar.