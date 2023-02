Jutri možna oddaja vlog za pomoč zaradi visokih cen energentov

Z 21. februarjem 2023 bodo upravičenci lahko oddali elektronsko vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023 v skladu z zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Spletna aplikacija za pripravo in oddajo elektronskih vlog bo odprta od 21. februarja 2023 od 12. ure in vse do 28. februarja 2023 do 12. ure, ko se zapre in oddaja vlog ne bo več možna.

Vzpostavljen bo tudi podporni klicni center za tehnično pomoč pri registraciji in prijavi v aplikacijo, izpolnjevanju e-vloge ter pomoč pri podpisovanju dokumentov. Dostopen bo med 22. in 28. februarjem 2023, in sicer vsak delovnik od 9. do 17. ure in v soboto od 9. do 13. ure.