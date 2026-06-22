Kaj je smisel vlade v senci

Politologinja Alenka Krašovec: Bistvena prednost takšne organizacije je prav v specializaciji.

Napoved oblikovanja vlade v senci, ki jo je predstavila opozicija, v slovenski politiki ni povsem nov pojav. Gre za koncept, ki izvira iz britanskega parlamentarnega sistema, kjer največja opozicijska stranka oblikuje ekipo »senčnih ministrov«, ki spremljajo delo posameznih ministrstev, pripravljajo alternativne politike in predstavljajo potencialno prihodnjo vlado. Po besedah Alenke Krašovec s Katedre za analizo politik in javno upravo Fakultete za družbene vede UL, je osnovna ideja vlade v senci preslikava strukture aktualne vlade. Posamezni člani opozicije spremljajo delo določenega resorja in pripravljajo alternativne rešitve. »Ne gre samo za komunikacijo, nadzor ali kritiko vlade, ampak tudi za pripravo drugačnih politik na posameznih področjih. Hkrati lahko stranka na ta način ...