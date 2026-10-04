Kaj morate vedeti pred referendumi 11. oktobra

V nedeljo, 11. oktobra, bodo volivci v Sloveniji hkrati odločali na štirih referendumih. Eden bo zakonodajni in se nanaša na novelo zakona o parlamentarni preiskavi ZPPre-B. Preostali trije bodo posvetovalni: o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbenokoristnim delom za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija. Na vseh štirih glasovnicah bodo volivci izbirali med ZA in PROTI.

Ključna razlika je v učinku glasovanja. Pri zakonu o parlamentarni preiskavi gre za zakonodajni referendum, zato lahko rezultat neposredno vpliva na uveljavitev že sprejetega zakona. Pri preostalih treh vprašanjih gre za posvetovalne referendume, katerih rezultat državnega zbora pravno ne zavezuje, predstavlja pa politično stališče volivcev do prihodnje ureditve posameznega področja.

Vsa štiri glasovanja bodo izvedena isti dan, volišča pa bodo odprta od 7. do 19. ure.