Kaj naj šolar zajtrkuje? 6 hitrih idej za lažja jutra

Začetek šolskega leta prinese tudi vrnitev k jutranjemu hitenju, zato se marsikatera družina znajde pred vprašanjem, kaj otroku pripraviti za zajtrk, da bo hitro, okusno in dovolj nasitno.

Najbolj priročna izbira so pogosto kosmiči, a Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je pri njih dobro pogledati dlje od pisanih škatel in obljub o vitaminih. Njihov najnovejši pregled je pokazal, da pregledani otroški kosmiči še vedno vsebujejo veliko sladkorja. Pri sestavi zajtrka je zato smiselno poseči tudi po preprostih živilih, ki zagotavljajo beljakovine, kompleksne ogljikove hidrate in prehranske vlaknine.

Zbrali smo šest idej, primernih tudi za najbolj hektična jutra: od čeznočnih in toplih ovsenih kosmičev do jajčnih mafinov, bananinih palačink ter hitrega toasta s sadjem.

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