Kaj pomenijo alarmni znaki?

Po Sloveniji se oglašajo sirene, denimo v ljubljanskih Mostah. Za osvežitev spomina, kaj pomenijo posamezni zvoki. Podatke smo črpali tukaj.

1. OPOZORILO NA NEVARNOST

Enoličen zvok sirene, ki traja dve minuti, se uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč. Vključite radio ali TV in spremljajte obvestila o nevarnostih ter ukrepajte v skladu z njimi.

2. NEPOSREDNA NEVARNOST

Zavijajoč zvok sirene, ki traja eno minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih. Vključite radio ali TV in poslušajte navodila o zaščitnih ukrepih ter ravnajte v skladu z njimi.

3. KONEC NEVARNOSTI

Enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost. Spremljajte radijska in televizijska obvestila.

4. PREIZKUS SIREN

Je vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri in je enak znaku za konec nevarnosti! Na območjih občin Brežice, Krško in Sevnica ter Hrastnik in Trbovlje velja poseben znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti nesreče s klorom.