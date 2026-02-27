  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   Global logo   |   Razno

    Kaj se skriva za Trumpovim premirjem s Kitajsko

    Zavezniki poskušajo ugotoviti, ali gre za taktično potezo zaradi redkih zemelj ali za večji odmik od varnostnih vprašanj.
    Donald Trump in Xi Jinping, predsednika najpomembnejših držav, v veliki šahovski igri. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Donald Trump in Xi Jinping, predsednika najpomembnejših držav, v veliki šahovski igri. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    The Economist
    27. 2. 2026 | 12:35
    27. 2. 2026 | 12:43
    20:13
    Deng Xiaoping, nekdanji kitajski voditelj, je pogosto uporabljal aforizme za določanje smeri v zgodnjih letih reform in odpiranja zunanjemu svetu v 80. in začetku 90. let prejšnjega stoletja. Na področju zunanje politike je pogosto citiral nasvet, da mora Kitajska »skrivati svojo moč in počakati na pravi trenutek«. »Hide and bide«, kot se fraza včasih uporablja v angleščini, si je mogoče razlagati na dva zelo različna načina: eden je, da se Kitajska ne bi smela izpostavljati, drugi pa, da bi morala takšno držo zavzeti le začasno.

    Preden sta Donald Trump in Xi Jinping oktobra dosegla kvazi popuščanje napetosti v svoji trgovinski vojni, so nekateri ameriški uradniki začeli uporabljati izraz »hide and bide« za opis novega problema, ki je nastal v odnosu ameriške politike do Pekinga. Spomladi je Kitajska začela upočasnjevati izvoz redkih zemelj v ZDA, v začetku oktobra pa je napovedala strog režim nadzora izvoza, s katerim bi prvič uporabila svojo prevlado v industriji redkih zemelj kot močno orožje proti ZDA. Medtem ko so ameriška podjetja imela težave pri pridobivanju kritičnih mineralov in magnetov, ki se uporabljajo za izdelavo vsega, od telefonov do lovskih letal, so se v Washingtonu zavedeli, da jih je Kitajska taktično ...

    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Novice  |  Svet
    My Voice, My Choice

    Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

    Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
    Novice  |  Slovenija
    Vrhnika

    Zaradi stanja trupla ni mogoče določiti, za katero vrsto živali gre

    Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znani. Prvi znaki kažejo, da je šlo za mučenje živali, pravijo v stranki. Uradne izsledke še čakajo.
    26. 2. 2026 | 09:52
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Donald TrumpZDA in KitajskaTajvantuji člankiDelo Global

    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    MOL

    Za prenovo Barjanke skoraj 21 milijonov evrov

    Posel sta dobila KPL in Trgograd. Rekonstrukcija ceste bi morala biti zaključena leta 2027.
    Manja Pušnik 27. 2. 2026 | 14:12
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Novice  |  Slovenija
    Dunaj

    Višje sodišče potrdilo: prenos pravic na ajdovski Bia Separations brez podlage

    Sporni prenosi patentnih pravic izvirajo iz obdobja med letoma 2007 in 2015, ko je družbo vodil njen takratni direktor Aleš Štrancar.
    27. 2. 2026 | 13:02
    Šport  |  Zimski športi
    Alpske smučarke v Andori

    Ilka Štuhec je na prizorišču zadnje zmage upala na boljši izplen

    Zmagovalka prvega poolimpijskega smuka v alpskem smučanju za svetovni pokal je bila Švicarka Corinne Suter. Mariborčanka 15.
    27. 2. 2026 | 12:54
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
