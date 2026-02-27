Kaj se skriva za Trumpovim premirjem s Kitajsko

Deng Xiaoping, nekdanji kitajski voditelj, je pogosto uporabljal aforizme za določanje smeri v zgodnjih letih reform in odpiranja zunanjemu svetu v 80. in začetku 90. let prejšnjega stoletja. Na področju zunanje politike je pogosto citiral nasvet, da mora Kitajska »skrivati svojo moč in počakati na pravi trenutek«. »Hide and bide«, kot se fraza včasih uporablja v angleščini, si je mogoče razlagati na dva zelo različna načina: eden je, da se Kitajska ne bi smela izpostavljati, drugi pa, da bi morala takšno držo zavzeti le začasno.

Preden sta Donald Trump in Xi Jinping oktobra dosegla kvazi popuščanje napetosti v svoji trgovinski vojni, so nekateri ameriški uradniki začeli uporabljati izraz »hide and bide« za opis novega problema, ki je nastal v odnosu ameriške politike do Pekinga. Spomladi je Kitajska začela upočasnjevati izvoz redkih zemelj v ZDA, v začetku oktobra pa je napovedala strog režim nadzora izvoza, s katerim bi prvič uporabila svojo prevlado v industriji redkih zemelj kot močno orožje proti ZDA. Medtem ko so ameriška podjetja imela težave pri pridobivanju kritičnih mineralov in magnetov, ki se uporabljajo za izdelavo vsega, od telefonov do lovskih letal, so se v Washingtonu zavedeli, da jih je Kitajska taktično ...