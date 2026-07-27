Kako bi umetna inteligenca lahko okrepila prevlado dolarja

Podpis 20-letne najemne pogodbe za podatkovni center verjetno ne velja za monetarni dogodek. Tudi napovedi stabilne kriptovalute, vezane na dolar in povezane z razcvetom umetne inteligence, ne bi opisali tako. Vendar se takšni dogodki množijo – in prispevajo k oblikovanju sistema, v katerem se ključni vložek za svetovno gospodarstvo ceni, plača in na koncu reciklira v dolarje. To ni nov koncept. Od 70. let prejšnjega stoletja je določanje cene nafte v ameriških dolarjih povečalo svetovno povpraševanje po tej valuti in ustvarilo izvozne prihodke za proizvajalce nafte, kar jih je pogosto usmerilo na ameriške trge. Vendar je naftni dolar vzorec, ne pa prerokba. Kaže, da kadar se proizvodnja, plačila in ponovno vlaganje sredstev medsebojno krepijo, to lahko utrdi valuto na svetovnih ...