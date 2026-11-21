Kljub švicarski prepovedi izvoza vojaškega streliva v Rusijo se je v ruskih evidencah pojavilo 110.000 nabojev švicarske proizvodnje. Dokumenti razkrivajo dobavno pot prek Slovenije in Kirgizije, v zgodbi pa nastopa tudi slovenski trgovec z orožjem.

Švicarska Rusiji že od leta 2014 ne dovoljuje prodaje vojaškega streliva. Kljub temu so ruske evidence decembra 2022 in aprila 2023 zabeležile skupno 110.000 nabojev švicarske proizvodnje, ki se uporabljajo tudi v ostrostrelskih puškah.

Po poročanju švicarskega časnika NZZ am Sonntag in preiskovalnega portala The Insider je strelivo v Rusijo prispelo po dobavni poti, ki je vodila prek Slovenije in Kirgizije. V dokumentih se pojavlja slovenski trgovec z orožjem Gašper Heybal, ki naj bi ob nakupu zagotovil, da bo strelivo ostalo v Sloveniji.

Primer odpira vprašanja o nadzoru nad izvozom vojaškega materiala, preverjanju končnih kupcev in morebitnem izogibanju sankcijam proti Rusiji. Švicarske oblasti po navedbah novinarjev preverjajo nove ugotovitve.

Kako je potovalo strelivo, kdo so bili posredniki in kje bi lahko odpovedal nadzor? Več v novem videu Delo Brifing.