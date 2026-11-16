Teorija iger: Kako lahko Janković zmaga, če ga 65 odstotkov volivcev ni podprlo? (VIDEO)

Zoran Janković je v prvem krogu ljubljanskih županskih volitev prejel približno 35 odstotkov glasov, Luka Mesec pa okoli 25 odstotkov. Čeprav večina volivcev ni podprla aktualnega župana, to še ne pomeni, da se bodo v drugem krogu poenotili proti njemu. S pomočjo teorije iger predstavljamo štiri možne poti do Jankovićeve zmage.

Ljubljana bo o županu odločala v drugem krogu. Skoraj 40 odstotkov volivcev je v prvem krogu podprlo kandidate, ki so izpadli iz tekme. Prav njihovi glasovi bi lahko odločili končni rezultat.

Jankovićeva prednost je lahko v politični raznolikosti njegovih nasprotnikov. Del desnih volivcev bi lahko zaradi nasprotovanja Levici podprl dosedanjega župana, drugi bi lahko ostali doma, volivci sredine pa bodo tehtali med kontinuiteto in spremembo.

Pomembno vlogo bo imela tudi volilna udeležba. Janković za zmago ne potrebuje podpore vseh, ki ga v prvem krogu niso volili. Dovolj je lahko že, da se ti ne poenotijo okoli Mesca.

Kako lahko Janković kljub podpori le dobre tretjine volivcev znova zmaga?

V videu s pomočjo teorije iger in matematičnih simulacij predstavljamo štiri možne scenarije razpleta ljubljanskih županskih volitev.